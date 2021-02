Det går hårdt for sig i øjeblikket på det amerikanske aktiemarked – og i Danmark har vi netop også afsluttet en hård uge.

Men vi krydser i første omgang Atlanten.

Den ti-årige rente er steget på relativ kort tid, hvilket får mange til at handle hurtigt og sælge sine aktier.

Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank, forklarer også over for Berlingske, at renterne har en stor finger med i spillet. Han går så langt som til at kalde renterne for »banditten i byen«.

»I obligationsmarkedet har man haft en fornemmelse af, at renterne aldrig nogensinde kom til at stige. Det betyder, at mange har positioneret sig til det, fordi centralbankerne gentagne gange har været ude at sige, at det ikke kommer til at ske.«

»Men vi er gået fra nul til 100 på meget kort tid. Vi er gået fra, at det aldrig nogensinde kommer til at ske, til, at nu sker det, og i den bevægelse er nogle blevet fanget,« siger han til Berlingske.

Torsdag faldt de ledende aktieindekser i USA mellem 1,75 og 3,52 procent. Giganten Nasdaq var sågar nede på 3,5.

Lars Skovgaard Andersen siger, at man havde regnet med stigende renter. Men at det er sket så hurtigt, kommer bag på ham.

I Danmark er indeværende uge også set bedre. C25-indekset faldt fredag med 1,3, mens det ugentlige fald lyder på 4.

»Markedsdeltagerne har især fokus på den tiårige amerikanske rente, der torsdag var oppe over 1,5 pct., og det er det store tema i markedet,« siger afdelingsdirektør Ole Kjær Jensen fra Sydbank til Ritzau Finans ifølge Euroinvestor.

Eksperter på området, heriblandt Lars Skovgaard Andersen, forventer, at tendensen formentlig kan vare 'nogen tid' endnu.