Siden starten af november har aktiemarkedet leveret ganske forrygende afkast.

De danske aktier har – målt på C25-indekset – leveret et afkast på 5,9 pct., mens det brede amerikanske aktieindeks S&P 500 har leveret hele 9,1 pct.

Men kan børsfesten fortsætte året ud?

Det mener de i Danske Bank, hvor chefstrateg Frank Øland Hansen tror på, at aktierne vil fortsætte med et såkaldt christmas rally:

»Der har været seks uger i træk med stigende aktier, og som jeg ser det, kan det godt fortsætte året ud,« siger Frank Øland Hansen til Euroinvestor.

Han mener ikke, at der er én særlig årsag til, at aktierne er blevet sendt i vejret.

»December er historisk kendt for at være en god aktiemåned, hvor man op mod jul og årets afslutning ser et rally, hvor der ikke er en entydig forklaring på, hvad der driver den positive stemning. Det sker relativt ofte.«

Skal han alligevel pege på en årsag til den gode stemning, har han et bud:

»Det, der er med til at drive det i år, er, at vi så rentetoppen, og at renterne er kommet ned,« fortæller han.

Chef for Nordisk investeringsstrategi i investeringsbanken Quintet, Henrik Drusebjerg, ser også, at det især er en forventning i markedet om, at renterne har toppet, der driver opturen.

»De aktiestigninger, der er kommet siden ultimo oktober og frem til nu, er i høj grad ansporet af én ting. Og det er, at markedet har besluttet sig for, at renterne ikke skal længere op,« siger han.

Positive inflationstal – som viser en nedadgående tendens – indikerer nemlig, at verdens centralbanker har haft succes med at tæmme de høje forbrugerprisstigninger.

Det næste naturlige skridt vil derfor være at sænke dem igen, og det har markedet i høj grad besluttet sig for vil ske i det kommende år, fordi inflationen har artet sig. Det ses blandt andet i udviklingen på den tiårige amerikanske statsrente, som er gået fra en top på 5 pct. til i dag at ligge omkring 4,2 pct.

»Altså et ret massivt rentefald,« konstaterer Henrik Drusebjerg.

Derfor kommer spørgsmålet om, hvorvidt aktieopturen kan fortsætte også til at afhænge af, hvordan det går med udviklingen i inflationen, mener strategen. Hvis inflationen fortsætter med at falde og bevæge sig tættere på centralbankernes mål om 2 pct., kan renterne også hurtigere komme ned. Men markedet har muligvis været lidt for hurtige på aftrækkeren, mener Henrik Drusebjerg. Investorernes forventninger til rentesænkninger i 2024 kan nemlig være lidt for høje.

»Jeg tror, at markedet lige nu er en spids for overoptimistisk omkring, hvor meget renten kommer til at falde i 2024. Jeg tror, at den kommer til at falde i 2024, men at man for eksempel for den europæiske centralbank indpriser en relativ høj sandsynlighed for fire rentesænkninger i 2024 med start allerede fra marts måned er lige optimistisk nok,« siger Henrik Drusebjerg.

Med det in mente påpeger han dog, at hvis de amerikanske inflationstal lander bedre end ventet i dag, så kan det anspore aktieopturen yderligere.

Spørgsmålet er bare, om det er gået for hurtigt.

»Jeg tror sådan set, at tendensen med, at markedet skal op er rigtig nok, fordi renterne er toppet. Men om vi har fået lige i overkanten, det kunne jeg måske godt tro,« siger Henrik Drusebjerg.

Modsat tidligere på året, hvor få aktier trak læsset, er stigningerne nu mere bredt funderet, lyder det fra Danske Banks chefstrateg.

»Det, som man har set, og som vi måske kommer til at se lidt mere, er, at stigningerne er mere bredt ud. I starten var stigningerne meget trukket af tech-aktierne, men er nu mere bredt ud. »

Tager man et kig ind i starten af 2024, er Frank Øland også positiv.

»Samlet set bliver næste år også et godt år både for aktier og obligationer. Vi ser gode muligheder begge steder, fordi de her renter, der kommer ned, dels er godt for obligationsinvestorerne, men også understøtter aktiemarkedet.«

At aktierne vil fortsætte i samme tempo som de seneste uger, forudsætter dog, at vi kommer til at opleve en såkaldt blød landing. Dog afviser chefstrategen ikke, at der kan komme perioder, hvor investorerne vil handle på bekymring om en recession i USA, hvilket kan tynge aktierne.

»Men bliver det en blød landing, er det min forventning, at det bliver et godt år for aktier og obligationer. Til gengæld vil en hård landing være godt for obligationerne. Derfor synes vi også, at man godt kan spille på to heste og både have aktier og obligationer i porteføljen.«

Artiklen er først bragt på Euroinvestor.dk