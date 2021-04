Dårlig nattesøvn og koldsved. Coronakrisen sendte for et år siden danskernes pensionsopsparinger til tælling.

Bare ni dage efter statsminister Mette Frederiksen havde lukket Danmark ned, havde en dansker med en pensionsopsparing på omkring en million kroner lidt et voldsomt tab på 182.000 kroner siden årsskiftet.

Men aktiemarkedet rettede sig næsten lige så hurtigt, som det faldt, og ved indgangen til 2021 var det tabte mere end indhentet, og de gode takter er fortsat ind i 2021.

En helt almindelig pensionsopsparer, der havde en million kroner på opsparingen 1. januar i år, har høstet en gevinst på knap 60.000 kroner i år.

Aktiefesten giver solide afkast til danske pensionsopsparere. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Aktiefesten giver solide afkast til danske pensionsopsparere. Foto: Bax Lindhardt

Det viser tal fra Danmarks største pensionsselskab PFA's populære og udbredte markedsrenteprodukt med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

Det pæne afkast i år er båret frem af et aktiemarked i forårshumør, og flere eksperter peger på, at aktiefesten vil fortsætte året ud. Det gælder blandt andre den amerikanske finanskommentator og økonomiprofessor Jeremy Siegel, Wharton Business School.

Selvom de amerikanske aktier allerede er steget meget i år, forventer han, at de kan stige op til 30-40 procent i år.

»Det kommer til at blive ved med at køre frem til slutningen af året,« siger han til CNBC.

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen Foto: Søren Bidstrup Vis mere Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen Foto: Søren Bidstrup

Herhjemme vurderer Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, også, at aktiemarkedet vil komme ganske pænt ud af 2021 og give et fornuftigt afkast til de mange pensionsopsparere, der har placeret deres opsparing i pensionsprodukter med mange aktier.

»Det lysner for verdensøkonomien. Der er med vaccinerne udsigt til, at vi kan lægge coronakrisen bag os senere på året. Det har aktiemarkedet allerede taget bestik af, og det har sendt aktiekurserne op. Og hvis vi undgår nye nedlukninger, vil det kunne sende aktiekurserne yderligere op,« siger han.

Samtidig peger Las Olsen på, at præsident Joe Bidens enorme hjælpepakke på 1.900 milliarder dollar er en gedigen saltvandsindsprøjtning til økonomien.

»Der er grund til at tro på yderligere kursstigninger, og for de pensionsopsparere, der har mange aktier, tegner 2021 meget godt,« siger Las Olsen, men tilføjer:

»Vi har aldrig prøvet en coronakrise før. Så risikoen for, at det ikke går, som vi regner med, er helt klart til stede.«

Netop risikoen og de voldsomme udsving i afkastet på pensionsopsparingerne, som danskerne har oplevet under coronakrisen, er en vigtig påmindelse om, at det er vigtigt at holde fast i den risikoprofil, man valgte sammen med sin pensionsrådgiver under rolige og velovervejede omstændigheder.

Det pointerer forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Vi fraråder, at man som privatperson spekulerer i at gå op og ned i risikoprofil, fordi man tror, at man kan time markedet og nå at komme med på vognen, når aktierne går op, og nå at sælge, når de går ned. Flere undersøgelser viser, at privatpersoner kommer for sent til begge dele.«

Når det er sagt, kan det ifølge Carsten Holdum godt være relevant at gå lidt op i risikoprofil, hvis man i dag stort set ikke har aktier i sit pensionsprodukt. Pensionsprodukter med lav risiko og mange obligationer giver nemlig med sikkerhed et lavt afkast.

»Mange kunder siger, at de er typen, der gerne vil gå med livrem og seler. Men det bør man i dag ikke tolke, som at kunden absolut skal have et produkt med lav risiko. Det bør måske snarere være et produkt med middel risiko, da livrem og seler, middel risiko og lang tid til pension hænger fint sammen.«