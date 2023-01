Lyt til artiklen

Amerikanske aktier kan stå over for brede kursfald.

S&P 500-aktieindekset kan falde op mod 15 pct., vurderer Sampensions aktiechef, Philip Jagd, i en kommentar over for Børsen. En kommende recession er ikke afspejlet i aktiekurserne, forklarer han.

»Sammenlignet med amerikanske statsrenter så er de amerikanske aktier på det dyreste niveau siden før finanskrisen. Det er højst usædvanligt, at markedet langt fra har indpriset recessionsrisikoen,« siger Philip Jagd til Børsen.

Hvis amerikanske aktier skal indprise en recession, vil det også ramme globale og danske aktier, lyder forventningen.

Et lignende synspunkt har Jyske Banks senior aktiechef Michelle Nørgaard givet udtryk over for hos Euroinvestor.

»Vi tror, at aktiemarkedet kommer til at falde i første kvartal,« har Michelle Nørdgaard tidligere udtalt over for Euroinvestor.

Der er for hende at se en risiko, at selskaberne indtjeningsmæssigt ikke kan leve op til markedets forventninger, når selskaberne de kommende uger fremlægger friske kvartalsregnskaber.

Regnskaberne kan ifølge hende føre til faldende indtjeningsforventninger, der fører til faldende aktiekurser.

