Brugere på Airbnb, som har troet, at de har fundet den helt rigtige feriebolig til den helt rigtige pris, er blevet 'snydt'.

For udlejningsportalen, som er en af verdens største, har haft vildledende priser. Og det skal nu ændres.

Det skriver Reuters.

Kunderne har nemlig ikke set den fulde pris, da Airbnb ikke har haft medregnet servicegebyret i den lejepris, de har vist på deres side.

Den samlede pris er først blevet vist, når kunderne er gået videre i lejeprocessen.

Det har fået flere til at brokke sig, så nu har firmaets administrerende direktør, Brian Chesky, lovet, at det bliver ændret.

»Jeg har hørt jer klart og tydeligt – I føler ikke, at priserne er gennemsigtige, og at betalingen er besværlig,« skrev han på Twitter og lover, at den fulde pris på lejeboligerne vil fremgå fra næste måned.

Tidligere har det også været prisen for én nats ophold, kunderne har set, men nu vil det i stedet være den fulde pris for hele opholdet, der vises først.

Brian Chesky slår også fast, at kunderne ikke skal udføre 'urimelige' opgaver, når de checker ud af en bolig som eksempelvis at støvsuge.