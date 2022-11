Lyt til artiklen

»Hold kæft, hvor er I langsomme« eller »nej, hvor er I bare træls«.

Lunten kan være ekstra kort hos nogle kunder og gøre black friday til lidt af et mareridt for de butiksansatte.

Det kender Ahmad Ibrahim alt til. Som servicemedarbejder i Danmarks største kæde for babyudstyr og børnetøj, Baby Sam, møder han hvert år stressede og frustrerede kunder på Black Friday.

»Jeg kan godt blive rystet over nogle kunders reaktioner. Selv hvis jeg med et smil forklarer, at en vare, vi har reklameret med, desværre er udsolgt, kan de finde på fare op i det røde felt og tale grimt og nedsættende. Det er ikke en særlig behagelig oplevelse,« siger 31-årige Ahmad Ibrahim til B.T.

31-årige Ahmad Ibrahim arbejder i BabySam i Aarhus-bydelen Tilst. Foto: Privat Vis mere 31-årige Ahmad Ibrahim arbejder i BabySam i Aarhus-bydelen Tilst. Foto: Privat

En ny rundspørge fra fagforeningen HK viser, at over halvdelen af 122 adspurgte butiksansatte har oplevet at blive talt grimt til af kunder på tilbudsdage som Black Friday.

Det er især nedværdigende kommentarer om deres intelligens, som de butiksansatte ifølge rundspørgen oplever at få fra kunder.

»Selv hvis vi fortæller kunden, at varen kan bestilles hjem, og at de kan få den til den samme rabatpris, er der flere, der bliver sure og vrisser ad én,« siger Ahmad Ibrahim.

Ifølge Mette Høgh, der er formand for de butiksansattes fagforening HK Handel, er det helt uacceptabelt, at medarbejderne skal mødes med den opførsel.

HK: Alt for mange glemmer den gode tone 122 af HK Handels medlemmer inden for butiksområdet har svaret på rundspørgen.

56 procent har oplevet at blive talt grimt eller nedsættende af kunder i forbindelse med tilbudsdage som Black Friday.

Ifølge fagforeningen understøtter rundspørgen resultater, som også er påvist i tidligere undersøgelser fra bl.a. 2021. HK Handel har samlet fire gode råd til kunder, der skal ud at handle på Black Friday: Vær tålmodig, og respektér køkulturen.

Vil du klage, så gør det uden at hidse dig op.

Husk på, at det ikke er de butiksansattes skyld, hvis en vare er udsolgt.

Hils på ekspedienten, og send gerne et smil, hvis du har fået god service. Kilde: HK Handel

»Selvom det er en hektisk dag som forbruger, skal det på ingen måde gå ud over de butiksansatte. Desværre sidder vi fast i en kedelig kultur, hvor kunder tror, at de har ret til at være ubehøvlede over for de ansatte. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre op med,« siger Mette Høgh i en pressemeddelelse.

Ahmad Ibrahim fra Baby Sam understreger, at det klare flertal af butikkens kunder, som primært er kvinder, er søde og venlige. Han har også forståelse for, at man som kunde kan få sat sin tålmodighed på prøve på årets travleste shoppingdag.

Men det koster ingenting at være flink, påpeger han.

»Vi forsøger at hilse på alle kunderne, men fordi der er så travlt, kan det godt ske, at nogen kunder føler sig glemt og bliver frustreret. Hvis vi ikke lige er der for dig, så tæl til ti. Vi vil gøre alt for dig, lige så snart vi har tid. Vi skal nok yde vores bedste,« siger han.