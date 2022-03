Der sker ting og sager omkring Norlys, som indtil for nylig drev Boxer – der nu er omdøbt til Norlys, fortsat driver Stofa, og som driver Danmarks største fibernet.

Norlys er i offensiven, hvilket massive reklamekampagner de seneste måneder har vidnet om. Og nu kommer den offensiv til at omfatte hovedstaden.

Nu lyder ambitionen nemlig, at Norlys, inden 2023 er omme, vil lægge fibernet ud, så de når 200.000 flere husstande.

I forvejen når Norlys’ fibernet 700.000 husstande og har siden sommer bredt sig fra kun at være til stede i Jylland til også at være til stede i Odense og Næstved.

Og nu er turen altså kommet til hovedstadsområdet, hvor Norlys netop er begyndt at udrulle fibernet i Valby og på Frederiksberg.

»Hvis du eksempelvis kigger på Indre By i København, er der ikke særlig meget fibernet, og så er København jo generelt en by med stor befolkningsvækst og meget etagebyggeri. Derfor giver det god mening at udrulle fiber i København,« siger Torben Poulsen, administrerende direktør for Norlys Tele, i en pressemeddelelse.



Dermed fortsætter Norlys en strategi med offensiv vækst, som har præget virksomheden de seneste år.



På tv-fronten har i sær Stofa skilt sig ud ved at være noget nær den eneste tv-udbyder i Danmark, som ikke har serveret en prisstigning for kunderne de to seneste år.



Samtidig har Norlys offentligt meldt ud, at de ser på muligheden for at træde ind på telemarkedet.



Norlys har 12 samarbejdspartnere på deres fibernet.

Det betyder blandt andet, at du eksempelvis kan få YouSee, Stofa, Fastspeed og en række andre udbydere, hvis du er på Norlys’ fibernet.