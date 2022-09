Lyt til artiklen

Det er ved at udvikle sig til en årlig begivenhed.

I løbet af efteråret melder YouSee ud, at de hæver priserne på tv-produkter. Godt en uges tid senere kommer modtrækket så.

For tredje år i træk melder Norlys nu ud, at de holder priserne i ro for Stofas tv-kunder og de Norlys-kunder, som tidligere var under Boxer-brandet. En kundeskare, som tæller 475.000 husstande i alt.

Meldingen kommer, efter YouSee i sidste uge lancerede prisstigninger på tv-produkter med mellem 20 og 40 kroner næste år.

»Budskabet er simpelt: Priserne stiger ikke fra 1. januar 2023. Vi mener simpelthen ikke, at tiden er til prisstigninger,« siger Sune Nabe Frederiksen, direktør i Norlys Digital, til B.T.:

»Danskerne er hårdt ramt i forvejen af prisstigninger på fødevarer og energi. Så tiden er ikke til prisstigninger.«

Forsøger du nærmest at sige, at Norlys udviser en form for samfundssind?

»Det ved jeg ikke, om vi gør. Vi har bare fokus på vores kunder. Vi har holdt prisen i ro i nogle år nu, og det har været en god forretning for os. Kunderne bliver længere, og vi kan se, at tilfredsheden er steget ret markant.«

YouSee forklarer deres prisstigninger med, at tv-rettigheder og driftsomkostninger er steget i pris. Er Norlys ikke ramt af samme stigninger?

»Alle er ramt. Det er vi også. Men vi mener, det er en god forretning at holde prisen i ro, forstået på den måde at det vigtigste for os er at have tilfredse kunder, der bliver hos os« siger Sune Nabe Frederiksen:

»Kunderne bliver længere, de bliver mere loyale, og flere køber så andre af vores produkter også. Det giver rigtig god mening ikke at hæve prisen.«

Er det her udtryk for, at I har taget voldsom overpris i mange år, tjent masser af penge, og derfor nu har råd til at holde prisen i ro?

»Nej, overhovedet ikke. De priser, vi havde tidligere, har afspejlet markedet. Vi har på ingen måde taget overpriser.«

»Det her handler om husstandens samlede loyalitet og engagement hos os. Det her handler om, hvordan vi får kunderne til at blive længere og købe mere.«

Det er blevet en årlig begivenhed, at YouSee hæver prisen, og så kommer Norlys kort efter og siger, at I holder prisen i ro. Hvor meget af det her handler om at tage kunder fra YouSee?

»Det handler slet ikke om YouSee. Vi tror bare på, at vi gør det rigtige. Vi vil gerne give kunderne stabilitet og forudsigelighed og tror på, at vi på den måde også kan tiltrække flere kunder. Det, tror vi, at det her bidrager til.«