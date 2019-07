Man skal være fleksibel og have is i maven, hvis man vil have fingrene i de bedste afbudsrejser til de varme himmelstrøg.

Denne sommer handler det dog i høj grad også om udsving i vejret. For jo dårligere vejr herhjemme, jo færre gode afbudsrejser er der.

»Billetterne er meget dyre i øjeblikket, fordi mange gerne vil væk fra den her typiske danske sommer med regn og dårligt vejr,« siger Ole Stouby, der er administrerende direktør i Travelmarket.

»Det er lige nu dobbelt så dyrt som sidste år, hvor den gode sommer tvang rejseselskaberne til at sænke priserne voldsomt.«

Hvad er afbudsrejser? Det er en udbredt misforståelse, at afbudsrejser er afbestilte rejser, men sådan hænger det ikke sammen. En afbudsrejse dækker over de restpladser, som rejsebureauerne ikke har fået solgt. De bliver derfor sat billigt til salg frem mod rejsetidspunktet.

I 2018 kunne man i samme periode rejse otte dage sydpå med fly og hotel for op mod halvdelen af den nuværende pris.

For kun 1.500 kroner kunne man for eksempel komme til den græske ø Kreta i otte dage og bo på et trestjernet hotel. Med afrejse den 13. juli i år koster samme ferie 3.798 kroner. Det samlede pristjek på afbudsrejser kan du se nederst i artiklen.

Selvom det dårlige vejr lige nu holder priserne oppe, så kan vejrudsigten for den kommende tid hurtigt ændre det igen.

»Jeg vurderer, at priserne vil falde den kommende uges tid med op mod 25-30 procent, fordi vejret nu ser ud til at blive bedre,« siger Ole Stouby.

Han fortæller, at afbudsrejser henvender sig særlig godt til de danskere, som uanset destinationen bare gerne vil af sted mod varmen.

Og vil man gerne af sted til en god pris, så er anbefalingen, at man holder øje med vejret, er fleksibel med afrejsedage og lufthavne og overvåger priserne. I øjeblikket ligger priserne på omkring 3.500 kroner for fly og hotel i otte dage, og det er stadig et godt tilbud midt i højsæsonen, mener Ole Stouby.

Fra København:

On 10. juli, Dubai fra København på 3-stjernet hotel - kr. 3.156,- ***

On 10. juli, Dubai fra København på 4-stjernet hotel - kr. 3.396,- ****

On 10. juli, Gran Canaria i Spanien på 3-stjernet hotel - kr. 4.224,- ***

Lø 13. juli, Kreta i Grækenland fra København på uspecificeret hotel - kr. 3.798,-

Sø 14. juli, Alanya i Tyrkiet fra København på uspecificeret hotel - kr. 3.845,-

Ma 15. juli, Dubrovnik i Kroatien fra København på 3-stjernet hotel - kr. 4.132,-

Fr 12. juli, Nordcypern fra København på 4-stjernet hotel - kr. 4.399,-

Lø 13. juli, Sharm El-Sheikh i Egypten på 3-stjernet hotel - kr. 4.493,- (All Inclusive) ***

Fra Billund:

On 10. juli, Sunny Beach i Bulgarien på uspecificeret hotel - kr. 3.199,-

To 11. juli, det sydlige Tyrkiet på uspecificeret hotel - kr. 3.698,-

Lø 13. juli, det sydlige Tyrkiet på uspecificeret hotel - kr. 3.899,-

Sø 14. juli, Alanya i Tyrkiet på uspecificeret hotel - kr. 3.945,-

Sø 14. juli, Kreta i Grækenland på uspecificeret hotel - kr. 3.998,-

Lø 13. juli, Sharm El-Sheikh i Egypten på 3-stjernet hotel - kr. 4.593,- ***

Lø 13. juli, Sharm El-Sheihk i Egypten på 4-stjernet hotel - kr. 5.593,- ****

Lø 13. juli, Sharm El-Sheihk i Egypten på 3-stjernet hotel - kr. 4.893,- (all inclusive) ***

Fra Aalborg:

On 10. juli, Alanya i Tyrkiet på uspecificeret hotel - kr. 3.845,-

On 10. juli, Alanya i Tyrkiet på 3-stjernet hotel - kr. 4.345,- ***

Lø 13. juli, det sydlige Tyrkiet på uspecificeret hotel - kr. 3.899,-

Lø 13. juli, det sydlige Tyrkiet på 3-stjernet hotel - kr. 4.999,- (All Inclusive) ***

Lø 13. juli, Lefkas i Grækenland på 2-stjernet hotel - kr. 5.199,- **

Priserne er fundet på Travelmarket.dk den 8. juli 2019 og inkluderer fly og hotel i otte dage.

Kilde: Prissammenligningssiden Travelmarket.dk