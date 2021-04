Den 21. april starter endnu et kapitel i genåbningen af det danske samfund. Her bliver det muligt for cafeer og restauranter at genåbne for udeservering mod som minimum at se et gyldigt coronapas fra gæsterne.

Spørgsmålet er dog, hvor mange steder der rent faktisk har planer om at slå dørene op.

Det bliver begrænset, lyder vurderingen fra brancheorganisationen Horesta.

Hos kæden Bone's, der sælger spareribs og burgere i hele landet, har man intet til overs for muligheden for at åbne for udeservering i april.

»Prøv lige at se på kalenderen. Gennemsnitstemperaturen i april de sidste seks år har været mellem fem og ti grader. Der er i snit 15-22 nedbørsdage i april. Parrer du det med, at vi også skal stå og kontrollere et coronapas, så kan du glemme alt om en større genåbning af branchen 21. april,« siger Jan Vinther Laursen, direktør for Bone’s:

»Vi kommer ikke til at åbne for udeservering. Vi åbner først 6. maj, når vi også kan få gæster indenfor. Sådan vil de fleste håndtere det. Glem alt om 21. april. Der kan være en politiker, der skal ud og have en frokost på en fortovscafé i København, og tillykke med det. Men ellers kan jeg ikke se det for mig.«

Bone’s er langtfra alene med beslutningen om ikke at benytte sig af muligheden for at åbne for udeservering, forklarer Horesta.

For hvis man åbner og kalder personale ind, kan det blive en dyr fornøjelse, hvis kunderne bliver væk på grund af dårligt vejr eller kravet om coronapas.

Er du villig til at få en coronatest for at kunne gå på restaurant eller café?

Rigtig mange restauranter og cafeer vil vente til 6. maj, hvor der også åbnes for indendørs servering.

»Lige nu ved vi kun, at gæsterne skal vise coronapas oven i de andre restriktioner, der kommer til at gælde. Om der lempes på restriktioner med afstandskrav, mundbind og at skulle lukke klokken 22, ved vi ikke endnu. Det gør det meget svært at vurdere, om man skal genåbne,« siger Annette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Horesta:

»Det bliver nok hovedsageligt de restauranter og cafeer, som i forvejen har takeaway-løsninger kørende, der stiller nogle borde og stole ud 21. april. For andre vil det være for stort et sats at kalde personale ind og genåbne udendørs. Det kan koste penge, man ikke har.«

En stor forhindring er coronapasset.

For hvor mange danskere er klar til at tage en coronatest for at komme på café eller restaurant?

Hos Bone's er Jan Vinther Laursen meget bekymret over udsigten til flere måneder med coronapas.

»Vi skal stå og bede folk om coronapas som nogle af de eneste i Danmark. Det er jeg meget forstyrret over. Det er en helt håbløs tankegang, vores politikere har. Jeg aner ikke, hvad de har gang i. Jeg håber bare, at sådan nogle indfald i sidste minut som coronapas snart er fortid,« siger Jan Vinther Laursen:

»Vi er en branche, hvor mange af vores gæster kommer ind spontant. Alle, jeg har talt med i branchen, har svært ved at forstå det her coronapas i en periode, hvor smittetallene er på vej ned. At folk skal stå i kø for en test og planlægge det dage i forvejen, hvis de skal ud at spise, bekymrer mig virkelig meget.«

Hos Horesta mener man også, at coronapasset kan blive en stor forhindring.

»Vi har en forventning om, at kravet om coronapas vil holde en del gæster væk,« siger Annette Hyldebrandt:

»Vi har meget svært ved at se, at det giver mening – særligt udenfor. Det er bare endnu en restriktion og forhindring for at få en omsætning, man kan leve af, oven i alle dem, der er i forvejen. Det er svært at håndtere for en branche, som allerede er voldsomt presset.«