Om godt og vel to uger er en e-mail på Jubii ikke længere gratis.

E-mailtjenesten oplyser, at det efter 15. april koster 49 kroner om måneden at have er mail-konto hos dem.

Med den nye månedlige betaling får man adgang til en række såkaldte premium fordele, skriver Jubii på deres hjemmeside.

Årsagen til ændringerne – og fordelene bag det nye koncept – er, at tjenesten blandt andet bliver annoncefri. Ligesom kunderne får mere lagerplads.

En af de mere attraktive og unikke fordele er muligheden for at lave personlige efternavnsdomæner såsom camilla@hansen.dk.

Jubii oplyser også, at man modsat de gratis e-mailtjenester sikrer sig, at ens data fra indbakken ikke bliver brugt til kommercielle formål.

Du kan læse mere om ændringerne på Jubiis hjemmeside HER.

Det er kun få dage siden, at Jubii trak overskrifter i en anden og for nogen mere trist sammenhæng.

Jubii bliver som selvstændigt selskab nemlig nedlagt. En del af aktiverne er blevet solgt, andre lukkes ned.

Jubiis mailtjeneste lever dog stadig videre, efter at være blevet solgt til norske Recurrent i 2020.

Resten af selskabets aktiviteter er enten lukket eller overdraget til ejerne i Det Nordjyske Mediehus.