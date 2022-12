Lyt til artiklen

Varmeregninger, der får koldsveden til at springe frem. Elregninger, der nærmest giver stød, og opskruede priser på smør, mælk og andre dagligvarer.

Den beske cocktail af rekordhøj inflation og voldsomt stigende renter på boliglån presser mange danskeres økonomi til det yderste.

I den situation er det nærliggende at forestille sig, at mange vil ty til forbrugslån for at klare udgifterne til julen, vintertøjet til ungerne og regningerne, der hober sig op.

Men danskerne bevæger sig forsigtigt i det udgiftsminerede terræn, lyder det samstemmende fra flere banker.

Hos bankportalen Mybanker, der forbinder kunder og banker, har man i takt med den stigende inflation og de stigende renter oplevet en massiv interesse for privatøkonomi, oplyser chefstrateg i Mybanker Jesper Ring Jakobsen. Spørgsmålet er, om Mybanker oplever en stigende efterspørgsel efter forbrugslån?

»Det gør vi ikke, tværtimod. I november og december indtil videre har vi set den laveste andel af brugere, der beder om tilbud på nye forbrugslån siden starten af 2021,« siger Jesper Ring Jakobsen.

Han vurderer, at mange danskere lige nu vælger at spænde livremmen et par huller ekstra ind frem for at låne sig til at opretholde forbruget.

Samme melding lyder fra Kristoffer Koch Petersen, kommerciel direktør i den digitale bank Lendo.

Inflation og stigende renter presser mange danske familier.

Her er det gennemsnitlige ansøgte beløb på forbrugslån det laveste siden februar 2020.

De danske forbrugere har ifølge Kristoffer Koch Petersen taget bestik af den usikre verden, de befinder sig i, og overvejer en ekstra gang, hvor meget de skal låne til rene forbrugsgoder.

»Det er en sund udvikling, som vi kun kan bifalde,« siger han.

Samme toner lyder fra Danske Bank.

»Vi ser en forholdsvis stor grad af adfærdsændringer hos vores kunder på grund af de stigende priser og den stigende usikkerhed,« siger Mark Wraa-Hansen, chef for privatkunder i Danmark i Danske Bank, og tilføjer:

»Vi har en tættere dialog med vores kunder end normalt. Mange finder selv måder at spare penge på, for eksempel ved at droppe ferien, opsige diverse abonnementer, skrue ned for varmen eller gå på tilbudsjagt.«

Danske Bank ser også flere kunder, der stopper eller helt aflyser større ombygninger eller boligrenoveringer.

Også Arbejdernes Landsbank har den seneste tid haft mere travlt end normalt med at tale med kunder, der søger råd om deres økonomi.

»Herudover oplever vi, at mange danskere er gode til at finde steder, hvor der kan spares, når det er nødvendigt,« siger kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank Peter Froulund.