Lige så smukke de er, lige så farlige kan dine kunstige negle være.

Især, hvis du sidder og laver dem selv derhjemme. Det skriver mediet NewsBreak.dk.

De lange, spidse og kunstige negle er en uhyr populær trend for tiden. Men limen, der bruges, kan altså risikere at give dig allergi.

Jeanne Duus, daglig leder af Videncenter for Allergi samt professor, overlæge på Herlev og Gentofte Hospital og formand for Kosmetikrådet, fortæller til NewsBreak, at det er et problem, som et stigende antal danskere løber ind i.

Billie Eilish med sine moderigtige, lange kunstige negle. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Billie Eilish med sine moderigtige, lange kunstige negle. Foto: TOLGA AKMEN

»Når de først er hærdet, kan man ikke blive allergisk. Men i den periode, man har våd neglelak på, kan bare nogle få kontakter med de limstoffer give en allergi,« siger Jeanne Duus Johansen til NewsBreak.

Han fortæller desuden, at problemet er størst hos dem, der hygger sig med at lave de kunstige negle derhjemme. Det kan være fordi, nogle af lakkerne ikke hærder godt nok, eller at lamperne ikke er den rigtige styrke eller bølgelængde, fortæller hun til mediet.

Det er et limstof, der hedder akrylat, der er synderen til allergiproblemet, hvis det ryger i kontakt med huden.

Løber du ind i allergien, så viser den sig, ifølge Videnscenter for Allergi, ved rødme, hævelse og blærer, der kan føre til småsår.