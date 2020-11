Der er fare for, at Amazons videodørklokker af mærket Ring pludselig går i brand, efter at de er blevet sat fast med en forkert skrue. Dusinvis af kunder har oplevet problemet, og det får Amazon til at rykke ud med en advarsel.

Efter at de amerikanske og canadiske produktsikkerheds-embedsmænd har taget affære, har Amazon udstyret videodørklokkene med en opdateret manual.

Problemet er, at hvis man bruger en længere og skarpere skrue på udstyrets base, kan man risikere at beskadige batteriet. Det skriver BBC.

Det får så batteriet til at overophede, hvilket kan føre til skader på dørklokken og på personer, der ringer på.

Der advares om brandfare, hvis videodørklokken Ring sættes forkert op. Foto: Screendump Vis mere Der advares om brandfare, hvis videodørklokken Ring sættes forkert op. Foto: Screendump

Folk, der har en videodørklokke af mærket Ring, behøver dog ikke at sende den tilbage til producenten. I stedet skal de følge den reviderede manual.

Det er den anden generation af Ring-dørklokker, der har problemet, og de er stadig til salg.

De kommer pakket med en speciel lille skrue, der skal bruges til at låse forcoveret på plads med. Det skal kunne åbnes, når batteriet skal udskiftes.

Boksen indeholder også nogle længere skruer, som er beregnet til at sætte dørklokken op på væggen med.

Pas på! Brug IKKE den forkerte skrue, advares der. Foto: Screendump Vis mere Pas på! Brug IKKE den forkerte skrue, advares der. Foto: Screendump

De giver netop problemer, hvis kunden får byttet om på skruerne eller forlægger den korte skrue og alligevel forsøger at sætte fronten på plads med en lang skrue.

Amazon siger selv, at de har fået besked om 85 rapporter om ukorrekte skruer, der er blevet brugt. Ud af disse er der 23 tilfælde, hvor dørklokken har selvantændt, og yderligere otte tilfælde, der har givet mindre forbrændinger hos personen, der ringer på.

Den nye advarsel instruerer ejeren om, at hvis man bruger de forkerte skruer, risikerer man 'en potentiel brandfare'.

»Vore kunders sikkerhed er altid vores topprioritet,« siger en talsmand for Ring til engelske BBC.