En enkelt dråbe er nok til at gøre livslang skade.

Skønhedstrenden med at lave negle med såkaldt gellak kan give livslang allergi, hvis lakken kommer i berøring med huden.

Sådan lyder advarslen fra Jeanne Duus, der er centerleder for Videnscenter for Allergi på Gentofte Hospital.

Det skriver TV2.dk.

Hun kommer med advarslen, efter Forbrugerrådet Tænk har udelukket gellak fra sin app Kemiluppen.

Udelukkelsen er sket, efter forbrugerorganisationen har undersøgt en lang række gellakprodukter.

Forbrugerrådet Tænk skriver i en pressemeddelelse, at rådet »grundlæggende ikke kan anbefale gellak«, da det indeholder de allergifremkaldende stoffer akrylater.

»Vi så en del rod i deklarationen af ingredienser i gellakkerne. Og så indeholder de helt grundlæggende alle sammen akrylater, og det er allergifremkaldende,« siger projektleder ved Forbrugerrådet Tænks kemiafdeling Stine Müller til TV 2.

Forbrugerrådet Tænk har undersøgt 70 gellakprodukter.

Undersøgelsen viste fejl i varedeklarationerne, og derfor er gellakkerne taget ud af appen.

Gellak er en neglelak, der hærder under UV-lys.

Når gellakken er hærdet efter cirka 30 sekunder under en UV-lampe, vil lakken kunne holde op mod 14 dage.

Stine Müller fortæller, at hvis man bruge Kemiluppen til at scanne en gellak i Kemiluppen, vil man via et link blive sendt videre til Forbrugerrådet Tænks hjemmeside, hvor rådet fraråder brugen af produkterne.

Matas oplyser til TV 2 Echo, at kæden nu vil gøre det tydeligt, at gellakprodukterne kan fremkalde allergiske reaktioner.