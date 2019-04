Sommeren er på vej, og det samme er et væld af koncerter, festivaler og udendørs arrangementer. En periode, som er guf for billethajer, der står klar til at tage grove overpriser og sælge falske billetter.

»Vi oplever, at flere og flere mennesker bliver snydt, så vandet driver. Det er selvfølgelig dybt bekymrende,« siger kulturminister Mette Bock (LA).

Hun er spydspids på kampagnen #Billetblind, som er en kampagne fra Kulturministeriet, Forbrugerrådet Tænk og en lang række koncertsteder og festivaler, som alle forsøger at bekæmpe de skruppeløse billethajer.

Mellem 2012 og 2017 steg omsætningen for billetsalg til livemusik fra 1,3 til 2,5 milliarder kroner i Danmark.

Kulturminister Mette Bock (LA) er spydsspids på kampagnen #Billetblind, som skal hjælpe danskerne til at gå udenom billethajer. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Kulturminister Mette Bock (LA) er spydsspids på kampagnen #Billetblind, som skal hjælpe danskerne til at gå udenom billethajer. Foto: Thomas Lekfeldt

Samtidig er billethajernes forretning boomet.

»Der er tale om et rigtig stort problem, som er stigende. Det er ikke bare ulovligt, det er virkelig groft,« siger Maria Liljeqvist, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Oftest sker numrene ved, at kunderne bliver afkrævet grove overpriser, køber billetter, som viser sig at være falske, eller køber en billet, som er solgt til adskillige andre mennesker i forvejen.

»Der er mange forbrugere, som tænker: ’Det var ærgerligt, at der var udsolgt’, og så går de på Google og ender et sted, hvor de bliver snydt. Du risikerer at bruge mange tusinde kroner på ingenting. Det er meget udspekuleret,« siger Mette Bock.

De 3 billetråd Kulturministeriets kampagne #Billetblind har formuleret tre råd, der skal hjælpe dig til at gå uden om billetsvindlere. 1: Tjek, at prisen stemmer, og at du ikke betaler overpris. 2: Køb kun hos officielle billetudbydere eller arrangører. 3: Hvis du er i tvivl, så gå til arrangørens egen side. Følgende er med i kampagnen #Billetblind Kulturministeriet, Roskilde Festival, NorthSide, Tinderbox, Down the Drain Concerts, Billetlugen, Smukfest, Spillestedet VEGA, Danske Koncert- og Kulturhuse, Dansk Live, Musik i Lejet, DR Koncerthuset, Forbrugerrådet Tænk, YourTicket og Billetsalg.dk ApS.

Formålet med kampagnen er at klæde danskerne på, så det bliver nemmere at gå udenom kyniske billetsvindlere.

»Det er for eksempel vigtigt at få frem, at salg af billetter til overpriser er ulovligt i Danmark. Her er der måske mange i dag, som bare ærgrer sig over de sure penge, de har mistet,« siger Maria Liljeqvist:

»Vi fraråder også, at man køber billetter fra private. Der er visse former for svindel, som er svære at gardere sig imod, men der er også meget, man selv kan gøre. Så vi opfordrer selvfølgelig til, at man følger vores råd på det her område.«

Kampagnen har kørt siden starten af april. 14 partnere er med i samarbejdet.