Det skulle ellers være det billigste boliglån.

Men snart får boligejerne med et F-kort-lån endnu en kedelig overraskelse.

Det skriver Finans.

Sagen er, at boligejere med et F-kort-lån udover renten også skal betale et rentetillæg på de obligationer, der ligger bag lånene.

Det rentetillæg er nu blevet ændret til 0,47 procentpoint, og dermed risikerer danskere med et F-kort-lån at få en samlet rente på over fire procent, når lånet får ny rente næste gang.

Det sker i slutningen af december.

Ryger renten over de fire procent, bliver F-kort pludselig en dyr fornøjelse for boligejerne, idet både F3- og F5-lån vil blive billigere med en rente på omkring 3,4 procent.

»Boligejere med F-kort fik et stort rentehop i sommer, og renten stiger igen 1. januar. Denne gang er stigningen mindre, og vi forventer, at alle boligejere med F-kort vil få en rentestigning på cirka 0,15 procentpoint til den tid,« skriver Svend Greniman Andersen, der er seniorøkonom i Totalkredit, ifølge Finans.