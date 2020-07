Husk nu lige hygiejnen. Også selv om du rykker madlavningen ud i haven – ud til grillen.

Så let kan den opfordring, som Fødevarestyrelsen torsdag formiddag har sendt ud, opsummeres. Baggrunden? Flere danskere bliver hvert år syge efter at have indtaget grillmad.

I de seneste år har Statens Serum Institut således registreret mellem 4.000 og 5.000 patienter, der er blevet syge af madbakterien campylobacter.

'Vi kan se, at antallet af danskere, der bliver syge af campylobacter, typisk stiger om sommeren. Det skyldes ofte, at grillmesteren har glemt at følge de helt basale hygiejneråd ved grillen,' forklarer Gudrun Sandø, specialkonsulent i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Hun uddyber, at der er nogle helt konkrete ting, man skal være opmærksom på, når man begiver sig ud i den ædle grillkunst:

'Her er det for eksempel vigtigt, at man bruger en ren grilltang, når kødet er færdigstegt, og at man vasker hænder jævnligt.'

Faktisk er det ifølge specialkonsulenten slet ikke så svært at undgå, at man selv og ens gæster bliver syge efter en grillfest.

Man skal sådan set bare følge Fødevarestyrelsens såkaldte grillråd, står det i pressemeddelelsen.

De lyder som følger:

Hold råt kød adskilt fra færdig mad, eksempelvis salat, brød og færdigstegt kød.

Gennemsteg kylling og hakkebøffer.

Vask hænder jævnligt – hvis det ikke er muligt, så brug håndsprit.

Brug en ren grilltang eller en ren gaffel samt ren tallerken til færdigstegt kød.

Indtager man madbakterien campylobacter, er der stor risiko for, at man bliver hyppig gæst på toilettet.

Bakterien leder nemlig til en mave-tarm-infektion, der særligt er karakteriseret ved diarré og generel utilpashed, lyder beskrivelsen på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Fjerkræ – især kyllingekød – menes at være den hyppigste smittekilde. Dette skyldes, at saften fra den rå kylling ofte kommer på de tilberedte madvarer i køkkenet.