Når du fra på onsdag køber en kop kaffe i Smilets By, bliver det muligt at købe en genbrugskop.

Som et forsøg indfører Aarhus Kommune et nyt pantforsøg, der skal forsøge at gøre op med engangsemballagen.

Det skriver TV 2 Østjylland.

I en forsøgsordning på tre år får kaffetørstige aarhusianere mulighed for at vælge to-go-kopper og krus med pant, som bagefter kan samles, vaskes og genbruges.

Indtil videre er 44 cafeer og restauranter i det centrale Aarhus med i forsøget, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I første omgang er der produceret 40.000 plastikkopper og sat 25 til 30 pantautomater i den centrale del af byen.