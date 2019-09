Man kan være fristet til at tro, at millionerne sidder løst på Aarhus-købernes hænder for tiden. Tidligere på sommeren gik en lejlighed med udsigt over vandet for den højeste pris en lejlighed nogensinde er solgt for i kommunen.

Og nu har en villahandel også meldt sig på banen med årets hidtil højeste salgspris. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Huset ligger på Mirabellevej i den mondæne forstad Risskov, hvor nogle af kommunens dyreste villaer traditionelt handles. For kvadratmeterne har sælger fået hele 22 millioner kroner.

Ifølge Boliga.dks salgsprishistorik for 2019 gør det handlen til årets hidtil dyreste i Aarhus Kommune, mens de næst største hushandler i den jyske hovedstad er gået igennem til 18,2 og 15,5 millioner kroner.

Havudsigt med høje priser

2019s dyreste Aarhus-villa ligger helt ud til kysten og rummer 261 kvadratmeter. Den kystnære beliggenhed har adressen tilfælles med Aarhus' dyrest handlede lejlighed, der ligger helt ud til Lystbådehavnen i den mere centrale del af byen.

Her har nye købere også gravet dybt i lommerne og i alt givet 20 millioner kroner for deres 420 nye lejlighedskvadratmeter.

Kigger man på de øvrige lejligheder i landets næststørste kommune, er det da også havudsigterne og de vandnære beliggenheder i det centrale Aarhus, der dominerer topplaceringerne. Mens det for villaernes vedkommende er et noget mere spredt landskab.

Dyrest udbudt er en 304 kvadratmeter stor villa, der ligger ved Aarhus Bugten i Risskov. Prisen lyder på 24,5 millioner kroner.

Dernæst kommer en 327 kvadratmeter stor villa i Skåde Bakker til 19,9 millioner kroner og på en tredje plads over Aarhus p.t. dyrest udbudte huse findes en patriciervilla i Marseliskvarteret, der er til salg for 19,5 millioner kroner. Det viser data fra Boliga.dk.

Langt til landstoppen

Skal 2019s hidtidige årsrekord på 22 millioner kroner slås, er det dermed kun én ejendom på det offentlige marked, der - som det ser ud nu - kan rykke på salgstoppen. Og skal Aarhus helt op og blande sig i landets absolutte superliga, skal der noget mere til.

Årets samlet set dyreste hushandel har nemlig kostet køberne 53 millioner kroner. For det store millionbeløb har de tilgengæld erhvervet sig et hus på mere end 500 kvadratmeter på en af landets dyreste gader; Lemchesvej i Hellerup lige nord for København.

Her kan du se Aarhus’ dyreste huse