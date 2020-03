Rabat, tilbud, kup.

Kært barn har mange navne, og det er nok de færreste danskere, der kan stå for muligheden ved at spare lidt penge - måske særligt, hvis det, man kigger på, er meget dyrt.

Måske er det netop rabatten, der har tiltrukket køberen af Noa Noa-stifteren Harald Holstein-Holstenborgs kæmpestore millionvilla i Espergærde.

Det er i hvert fald ikke mere end en måned siden, at den svimlende udbudspris på 50 millioner kroner blev sænket med fem millioner - og nu er den 726 kvadratmeter store villa med havudsigt blevet solgt.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Huset fra 1930 byder - udover det store boligareal med herskabelige deltaljer som stuk, porcelænskaminer og stukloft - også på en garage med en lejlighed, et badehus og en badebro med direkte adgang til bølgerne i Øresund.

Liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen bekræfter salget af rigmandens hjem i Nordsjælland, men har ikke yderligere kommentarer til handlen eller prisen.

Dyreste handel i år?

Den præcise salgspris på Holstein-Holstenborgs strandvejsvilla må vente til handlen tinglyses, men med en sidst kendt udbudspris på 45 millioner kroner, kan det ifølge Boliga.dk gå hen at blive den største villahandel i år.

Her lidt over to måneder inde i året er den hidtil dyrest solgte villa i 2020 en 444 kvadratmeter stor en af slagsen fra 1992 på Vedbæk Strandvej lige ned til vandet.

Den svimlende salgspris lød på hele 38 millioner kroner - altså syv millioner kroner under “prisen” på Noa Noa-rigmandens villa.

10 millioner kroner længere nede af skalaen ligger den næstdyreste hushandel i år: En herskabelig villa fra 1889 i Hellerup. Her blev et 250 kvadratmeter stort hus på Carolinevej solgt for 22,5 millioner kroner efter tre måneder på markedet.

Harald Holstein-Holstenborg stiftede Noa Noa med broderen Lars Holstein-Holstenborg. De solgte koncernen for over et årti siden - et salg der ifølge Berlingske har været med til at placere dem i top 100 over Danmarks rigeste.

