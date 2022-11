Det var den sædvanlige travetur gennem landets supermarkedskæder, da mine kollegaer og jeg i den forgangne uge gennemførte et pristjek af 20 dagligvarer.

Ud over at købe varer får man også set kæderne på tæt hold, når man laver pristjek. Og i denne omgang sprang et irriterende og idiotisk fænomen virkelig i øjnene.

Den her uskik med at have tilbud, hvor man som kunde simpelthen ikke kan se, hvad man sparer, breder sig.

Altså: Du bliver præsenteret for en pris i supermarkedet, hvor det markeres med oppustede gloser og farver, at der er tale om et tilbud, men hverken førpris eller besparelse fremgår.

Om tilbuddet er godt eller dårligt aner man ikke.

I én butikskæde kunne man eksempelvis få ti skrabeæg for 15 kroner. Det fremgik, at det var et tilbud, men hvor meget du kunne spare, fremgik ikke.

I en kæde kunne du få et kilo løg for fem kroner, men førpris eller besparelse fremgik ikke.

Jeg kan sådan set blive ved og ved og ved.

Det er efterhånden svært at opstøve et supermarked, hvor det her ikke foregår. De findes, men de er få.

Som kunde får du bare besked på, at det er et helt fantastisk tilbud, men om du sparer to, ti eller 20 kroner, aner du ikke.

Det er for åndssvagt. Og det bør ikke forekomme i det her omfang.

For hvad er ideen bag?

Supermarkeder er sat i verden for at tjene penge, og de gør sjældent noget, der ikke kan hjælpe dem frem mod det mål.

Det må jo virke, det her. Det må jo være en måde at markedsføre tilbud, som gør, at vi køber varen, for ellers ville supermarkedskæderne næppe gøre det.

Problemet er, at vi som forbrugere køber varer ud fra en påstand, som ikke dokumenteres. Påstand: Godt tilbud. Dokumentation: Ingen, når hverken førpris eller besparelse fremgår.

Det er dumt. Det er manipulerende.

Jeg er næsten sikker på, at supermarkederne overholder markedsføringsloven her. Når store dele af en samme branche bruger samme nummer, så er det næppe i strid med de gældende regler.

Og hvis det er, så er det et grænsetilfælde, som markedsføringsfolk har fundet frem til, man kan slippe af sted med.

Men det betyder ikke, det er okay.

Det er for uigennemsigtigt og gør kunderne mere forvirrede end noget andet.

Branchen bør hanke op i sig selv, stå ved deres priser og kommunikere mere klart.

Alt andet er for åndssvagt.