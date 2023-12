De nye passagerafgifter, som regeringen netop har indgået aftale om, vækker bekymring hos lufthavn.

100 kroner. Så meget stiger billetprisen i gennemsnit på en flyrejse. Og derfor frygter Aalborg Lufthavn, at rejsende bliver væk.

Det skriver TV 2 Nord.

»Vi er glade for, at der kommer gang i den grønne omstilling, og det bakker vi 100 procent op om. Men vi er uforstående over for, at så stor en andel af afgiften skal bruges til at finansiere en ældrecheck,« siger Martin Svendsen, salg- og marketingdirektør i Aalborg Lufthavn.

Direktøren kunne derimod godt have tænkt sig, at pengene ville blive i luftfartsindustrien og dermed bidraget til en hurtigere grøn omstilling af luftfarten.

Martin Svendsen er bekymret for, at den nye afgift vil påvirke det nordjyske erhvervsliv og pendlere, så det vil ende med at have en negativ effekt på deres forretning, hvor færre vil vælge at rejse med fly fra Aalborg Lufthavn.

Han påpeger overfor mediet, at en afgift vil have indflydelse på udbud og efterspørgsel, samt at analyser viser, at der alligevel vil være færre rejsende frem mod 2030.

Aalborg Lufthavn er Danmark tredje største, hvor mere end en million rejser igennem årligt.

Indfasningen af passagerafgiften er gradvis, så den begynder fra 2025 og er fuldt ud indfaset i 2030.