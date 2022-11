Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

76 procent af dagligvarebutikkerne vil hæve priserne over de kommende tre måneder. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er en højere andel end i oktober, hvor 73 procent ville hæve priserne i den kommende tid.

»Prispresset letter ikke for alvor hos danskerne. Stadig mange virksomheder forventer at hæve priserne i de kommende måneder,« skriver Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til B.T.

»Det er dårlige nyheder i en tid, hvor hverdagen som forbruger er blevet mærkbart dyrere.«

Prispresset er dog aftaget en smule i forhold til tidligere på året, og Arbejdernes Landsbank forventer, at andelen af virksomheder, som vil hæve priserne, vil dale over den kommende tid.

Årsagen er væsentligt lavere el- og gaspriser i forhold til toppen i august, mens fødevare- og råvarepriser samt fragtrater også er faldet.

»Omkostningspresset er lettet, og det vil mindske behovet for at hæve priserne over for kunderne. Den forventning betinger naturligvis, at omkostningerne og energipriserne ikke på ny skyder i vejret,« lyder det fra Brian Friis Helmer.

Også de øvrige brancher indenfor service og industri er andelen af virksomheder, som forventer at hæve prisen steget en anelse i november i forhold til oktober.