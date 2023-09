Da Brian Rasmusson fra Holbæk tirsdag morgen sad og undersøgte de nye ejendomsvurderinger i lokalområdet, fik han noget af et chok, da han så nabogrunden.

Grundværdien var sat til 12,28 millioner kroner. Ejendomsværdien – som altså er grunden og bygningen lagt sammen – var sat til 10,75 millioner kroner.

»Det er jo fuldstændig skævt. Det ser helt vanvittigt ud. Som IT-mand tænker jeg, at man aldrig nogensinde vil sætte noget live, hvis det indeholder sådan en fejl,« siger Brian Rasmusson, som ejer en bolig i Holbæk.

Eksemplet er ikke enestående. Flere har på sociale medier postet lignende vurderinger, hvor grunden er vurderet højere end den samlede ejendom.

»Det er helt åbentlyst på månen. Jeg har set en del af de her eksempler nu, og det er tydeligvis en fejl i systemet,« vurderer Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank:

»Helt lavpraktisk skal det kun kunne lade sig gøre, hvis man vurderer, at den bygning, der står på grunden, er så ringe, at den skal rives ned, og at man indregner nedrivningsomkostningerne i det. Men det er jo ikke tilfældet her. Det er en fejl.«

Tilbage hos Brian Rasmusson fortæller han, mens han taler med B.T., at han netop har set en besked fra en bekendt, som har oplevet noget lignende.

»Hans grundværdi er sat til 4,5 millioner kroner, men den samlede ejendom er sat til 1,5 millioner kroner. Det giver simpelthen ikke mening.«

B.T. har modtaget andre tilfælde, der ligner det, Brian beskriver.

Eksempelvis Morten Nielsen fra Sorø, der har fået en vurdering, hvor grundværdien er 4,28 millioner kroner, mens ejendommen samlet er vurderet til 4,19 millioner kroner.

Brian Rasmussen føler sig ramt på sin retssikkerhed.

»Jeg har det skidt med det. Man opkræver skatter ud fra et system med en algoritme, der begår fejl. Det kan virkelig sætte folk i problemer det her, og man kan først klage ude i fremtiden. Jeg synes, det er bekymrende,« siger Brian Rasmussen.