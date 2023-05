Nye regler for modregning i sociale pensioner har siden årsskiftet givet 95.000 danskere betydeligt flere penge mellem hænderne.

Det skriver Finans.

Det er gifte og samlevende på folkepension samt modtagere af senior- og førtidspension, der har fået pengene.

I nyhedsbrevet Depechen skriver revisionsselskabet BDO:

»Omkring 65.000 folkepensionsmodtagere har således siden nytår i gennemsnit nok fået udbetalt omkring 1.700 kroner mere om måneden før skat, mens cirka 30.000 modtagere af senior- og førtidspension har modtaget næsten 3.000 kroner mere om måneden.«

Og ifølge BDO er der nu penge på vej til endnu flere.

Der er nemlig også aftalt nye regler for modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget for pensionister med et arbejde.

Dette er endnu ikke vedtaget som lov, men beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslaget for nylig.

BDO forventer, at 50.000 pensionister vil kunne gøre nytte af de nye regler.

Den enkelte vil i gennemsnit få 2.500 kroner mere udbetalt om måneden før skat.

Og det bliver med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

BDO understreger dog, at der stadig kan være modregning, hvis man har en anden indkomst, som for eksempel kommer fra en privat pensionsordning.