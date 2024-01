Der er ikke nok Scandlines-kunder, der benytter bonusprogrammet Smile, og derfor lukker det nu.

Bonusprogrammet havde 900.000 medlemmer i tre lande.

Det skriver Scandlines i en pressemeddelelse.

Fra 1. februar er det slut med at optjene point på færgeturene mellem Danmark og Tyskland.

Terese Lund Johannesen er salgs- og marketingsdirektør i Scandlines. Hun siger:

»Der er mange gode kundeklubber derude, men tiden er sejlet fra Smile. De fleste af vores kunder rejser ikke så ofte, at et pointsystem giver mening.«

»Vi har med SMILE belønnet én gruppe kunder, som vi har haft en fin relation til. Men det skal vi have til alle kunder, ligesom gode kundeoplevelser og tilbud skal være for alle.«

Det er altså slut med Smile-kortet, mens der nu vil blive satset mere digitalt.

»Vi har sat barren højt. Vi skal rykke os for at blive ved med at være forrest. Lukningen af SMILE er en del af den rejse, og vi har meget mere i ærmet,« siger Terese Lund Johannesen

Hvilke fordele kunderne nu konkret kan få i stedet for SMILE-programmet, melder Scandlines ikke ud endnu.

»Vi skal virkelig være dygtige, hvis vi vil være godt med i konkurrencen om kunderne. Det kræver, at vi tænker nyt. Disrupter os selv, om man vil. Vi skal gribe de teknologiske muligheder, som allerede er her – og dem, der kommer – så vi kan imødekomme den enkelte kundes behov og præferencer. Det er vi i fuld gang med,« siger salgs- og marketingdirektøren.