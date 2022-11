Lyt til artiklen

Han satte sin underskrift på skødet 6. februar 1978. Siden har han levet sit liv i sit 139 kvadratmeter store hus i Dragør i første række til havet.

Men snart kan det være slut med havudsigten for 81-årige Arne Ring.

Selvom der er godt med friværdi under taget, kan han nemlig blive tvunget til at sælge sit hjem gennem små 45 år næste år.

Arne Ring skal nemlig have ny rente på to variabelt forrentede F1-lån på i alt tre millioner kroner til foråret, og renterne er banket i vejret.

Totalkredit fastsatte mandag F1-renten til 3,15 procent. For et år siden lød renten på minus 0,24 procent.

»Det kommer til at gøre ondt. Det er jo omkring 90.000 kroner ekstra om året før skat, og det er jo ikke meget, man kan trække fra i skat længere,« siger Arne Ring og fortsætter:

»Jeg kan ikke finde de penge i mit budget. Så det ender jo nok med, at jeg må sælge huset. Det vil jeg sgu ikke have det godt med. Det bliver svært. Men hvad fanden skal man gøre?«

Arne Ring er pensionist og lever i dag af sin folkepension og ATP. Nogen privat pensionsopsparing har han ikke, og selvom hans samleverske bidrager til husholdningsbudgettet, er der næppe råd til at blive siddende i huset, siger han.

Her er de nye rentesatser F1-lån: Gammel rente: - 0,24 procent. Ny rente: + 3,15 procent.

F3-lån: Gammel rente: - 0,39 procent. Ny rente: + 3,11 procent.

Gammel rente: + 0,22 procent. Ny rente: + 3,14 procent. Kilde: Totalkredit.

Han afdrager på det ene F1-lån på en million kroner, mens det andet F1-lån på to millioner kroner er afdragsfrit.

Hvis han skal have råd til at blive siddende i huset, kunne det måske være en mulighed at få omlagt F1-lånet med afdrag til et F1-lån uden afdrag.

Men Arne Ring har ikke de store forhåbninger om, at hans realkreditinstitut vil sige ja til det.

»Det har jeg spurgt om engang, men det ville de ikke høre tale om,« siger han.

Han vedkender sig, at han har løbet en risiko ved at vælge lån med variabel rente frem for et fastforrentet realkreditlån, hvor renten ligger fast i hele lånets løbetid.

»F1-lånene har været sindssygt gode de sidste 10-15 år. Men nu ser det ikke for lyst ud. Det er ærgerligt, at man skal tvinges til at sælge. Men jeg kommer nok til at skulle kigge efter et mindre hus eller en lejlighed,« siger Arne Ring og tilføjer:

»Men vi må tage det, som det kommer, og bevare humøret, ik!?«

Mandag afsluttede Totalkredit sine renteauktioner, der fastsatte rentesatserne for F1-, F3- og F5-lån.

Renterne tog det største spring nogensinde og landede på over tre procent for både F1-, F3- og F5-lån.

