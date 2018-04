Støvsugeren svinges, gulvskrubben glider over gulvet, og overfladerne tørres over.

Disse ting hører til i en typisk rengøringsrutine, men der er også andre steder i hjemmet, som bør få en omgang med klud og kost.

Her fortæller tre eksperter om, hvilke steder med skjult snavs man ikke bør overse.

1) Vandhanen

Man kan paradoksalt nok få beskidte hænder, når man vasker dem.

I forhold til hvor ofte vandhanen bliver brugt, skal den gøres hyppigt ren, understreger Lars Münter, der er sekretariatschef ved Rådet for Bedre Hygiejne.

- Ofte har man beskidte hænder, når man tænder for den, men ens rene hænder bliver beskidte igen, hvis man slukker for en beskidt hane, advarer han.

2) Strålesamleren

Foruden vandhanen og selve armaturet bør strålesamleren, som sidder yderst i vandhanen og fordeler vandstrålen, også renses - enten efter producentens anvisninger, ellers gerne en gang om måneden, råder overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen fra Statens Serum Instituts Central Enhed for Infektionshygiejne.

- Det er et sted, hvor der kan samle sig skidt og kalk. Vand er heller ikke fuldstændig bakteriefrit, og i strålesamleren kan der samle sig vandbakterier, som kan formere sig.

- Hvis kalkindholdet i vandet er lavt, kan det dog være, at en gang i kvartalet er nok, tilføjer hun.

3) Vaskemaskinen

Også vaskemaskinen kan paradoksalt nok blive beskidt, og derfor bør den også gøres regelmæssigt rent, lyder det fra Lars Münter.

- Gør sæbeskuffen ren, og kør en kogevask med jævne mellemrum for at rense maskinen.

- Propper man tilsølet tøj i vaskemaskinen, og vasker tøjet almindeligt, sætter der sig noget i maskinen, forklarer han.

Står der en dårlig dunst ud, når man åbner maskinen, kan det være indikator for, at den trænger til en kogevask, tilføjer Elsebeth Tvenstrup Jensen.

- I vaskemaskinens indre dannes der biofilm, der er et slimet, bakteriefyldt lag, som kan være medvirkende til, at den lugter dårligt. Det vil især ske, når man vasker ved lavere temperaturer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler en kogevask en gang om måneden, hvis man normalt vasker ved lave temperaturer.

- En kogevask udrydder biofilmen, forklarer Elsebeth Tvenstrup Jensen.

4) Trykknappen

Knappen, man trykker på, når man skyller ud i toilettet, bør som minimum tørres over med vand og sæbe en gang om ugen. Ellers er der risiko for colibakterier.

- Regelmæssig rengøring fjerner skidt og mindsker risikoen for, at virusser kan overleve der, siger Elsebeth Tvenstrup Jensen.

5) Fjernbetjeningen

Man bør også gennemtænke, hvilke andre kontaktflader man dagligt rør ved. Det er det, som især bør gøres hyppigt rent, siger Elsebeth Tvenstrup Jensen.

- Det kan være fjernbetjeningen, håndtag, stikkontakter og knapper, som er en god idé at øge opmærksomheden på, hvis man har infektion kørende i familien.

6) Under sengen

Efter en nats søvn kan der være mareridtsagtige tilstande under sengen.

Støvmider, hudfedt og nullermænd fra lagen og sengetøj kan hobe sig op under sengen, forklarer rengøringsekspert Louise Grønhøj, indehaver af sitet Basic Clean.

- Lige så snart man ryster puden og dynen, drysser det ned, så støvsug mindst en gang om ugen, og vask gulv efter behov, siger hun og understreger vigtigheden af et rent rum.

- Soveværelset skal ikke undervurderes. Det er sindssygt vigtigt at gøre rent for et godt indeklima. Hober støvet sig op, skaber det dårlige betingelser for miljøet i soveværelset. Derfor er det vigtigt, at man også lufter ud.

7) Køkkenskabene

Køkkenskabene skal gøres rene et par gange i kvartalet, og selv hvis de bugner af konserves og gryn, skal hele molevitten ud, så krummerne kan kyles ud, og pladerne tørres over.

- Gør skabene rene efter behov og altid, når der er synligt snavs, tilføjer Louise Grønhøj.

- Det handler om fødevarehygiejne og om at fjerne smittekilder. Ellers kan der være risiko for krydsforurening, hvor rene steder bliver beskidte.

8) Køleskabshåndtaget

Og når man er i køkkenet, så tør også køleskabshåndtaget over med en klud med sæbevand. Den simple rutine kan have stor betydning for ens sundhed, siger Lars Münter.

Adskil også kød fra grønt.

- Afhængigt af fødevarevaner kan man risikere at overføre jordbakterier til kødet, eller der kan komme rester af råt kød på salaten.

/ritzau fokus/