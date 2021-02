I efteråret 2019 startede en bevægelse i den danske bankverden, som har betydet, at et støt stigende antal danskere har fået besked på at betale en regning for noget, der ellers altid har været gratis, eller som man ligefrem har fået penge for:

At have penge stående i banken.

Her blev nemlig indført negative renter i nogle af landets banker, og siden har fænomenet bredt sig til hele landet.

Nu er der kommet tal for, hvor mange danskere, der har fået besked på, at de skal til lommerne.

Det er brancheorganisationen Finans Danmark, som repræsenterer bankerne, der har lavet en opgørelse, som viser, at det lige nu ‘kun’ er 16 procent af den voksne befolkning, som betaler negative renter. Det skriver Finans.dk.

Omsat til antal danskere svarer det til 750.000 voksne, som altså nu betaler renter for at have penge stående i banken.

Dermed går 3,9 millioner voksne danskere i skrivende stund fri af bankernes rentemaskine.

Det gør de, fordi de ikke har en stor nok formue til at blive ramt. Renterne kommer nemlig ofte på alt indestående, som er over 100.000 eller 250.000 kroner. Har du ikke mere end det stående, betaler du ikke renter – endnu.

Noget tyder på, at selv danskere med mindre formuer står til at blive præsenteret for en regning.

Flere og flere danskere er nemlig blevet ramt, som månederne er skredet frem, og den bevægelse fortsætter.

Da bankerne indførte betaling af negative renter, var det i første omgang kun kunder, der havde mere end 750.000 eller sågar 1,5 millioner kroner stående, der skulle betale negative renter. Men de grænser er faldet over flere omgange, så langt de fleste banker nu har en grænse, hvor du skal betale renter af alt indestående over 250.000 eller sågar 100.000 kroner.

Så sent som i mandags sænkede Jyske Bank grænsen for, hvornår deres kunder skal betale negative renter, fra 250.000 kroner til 100.000 kroner.

Og de niveauer kan meget nemt falde helt ned til et rundt nul på sigt.

Da B.T. i november satte fokus på negative renter og kom med en række råd til, hvordan du slipper for dem, vurderede Susanne Arvad, der ejer Arvad Finanshus, at stort set alle danskere på et tidspunkt kommer til at skulle betale negative renter i banken.

»Jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange banker, som tager negativ rente fra 0 kroner, og som også regulerer den negative rente op,« sagde Susanne Arvad.

Lige nu er den negative rente 0,6 procent.

Det betyder, at for hver 100.000 kroner, du har stående over bankens grænse, betaler du 600 kroner om året i rente.