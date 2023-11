Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­kæ­de er i store problemer.

2,5 terabytes, 100.000 cpr-numre og op mod 1.360 danskeres ID og i alt svimlende 700.000 kunders persondata står til at blive lækket, hvis ikke ejendomsmæglergiganten hoster op med 41 millioner kroner til den russiske hackergruppe BlackBasta.

Det har selskabet blandt andet bekræftet over for Finans.

Af de personlige ID, så er der tale om pas, kørekort og sygesikring.

Angrebet ramte 1. november midt om natten, hvor dele af hjemmesiden gik ned.

Og her 19 dage senere, så har man stadigvæk ikke styr på, hvilke personers ID, der er i fare.

»Alle de 1.363 har ikke fået en særlig besked, men vi er i gang med at opspore dem, så godt vi nu kan,« siger kommunikationschef i EDC, Jan Nordmann, der fortæller, at processen besværliggøres af, at det ikke er dem alle, der har været kunder i EDC.

It-sikkerhedsekspert Jan Kaastrup fra sikkerhedsfirmaet CSIS Security Group, der har efterforsket angrebet for EDC, siger til DR, at Black Basta er en prorussisk hackergruppe og er formentlig bosiddende i Rusland.

Jan Nordmann ønsker over for Ritzau ikke at sige noget om EDC's forhandlingsposition – og dermed heller ikke om, hvorvidt man vil betale løsesummen eller ej.