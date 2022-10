Lyt til artiklen

En snack på farten fra 7-Eleven bliver trukket tilbage.

Det er firmaet DELICATE A/S, som tilbagekalder deres 'Salat med Pesto & Pasta'.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen til tilbagekaldelsen er udeklarerede allergener.

'Virksomheden har konstateret, at der er påsat label med Pesto & Pasta på et produkt med Pasta Kylling Karry. Fejlen betyder, at allergenerne sennep og æg ikke fremgår af produktets mærkning,' skriver de.

Forbrugere med allergi over for sennep og/eller æg kan få en allergisk reaktion, hvis de spiser produktet.

Pastasalaten er solgt i samtlige 7-Eleven butikker i hele landet.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage, hvor det er købt, eller til at kassere det.

Hvis du oplever symptomer i forbindelse med indtag af produktet, bør du kontakte din egen læge.