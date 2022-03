Priserne stiger, priserne stiger, priserne stiger.

67 procent af dagligvarebutikkerne har ifølge Danmarks Statistik varslet, at de forventer yderligere prisstigninger i løbet af de kommende tre måneder.

Men spørger man cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen, så tvivler han på, at prisstigninger er den eneste løsning.

»Krigen i Ukraine og generelle prisstigninger er med sikkerhed en udfordring for supermarkederne, men prisstigninger er ikke det eneste, man kan finde i værktøjskassen,« siger han, da B.T. taler med ham.

»Der er jo 33 procent, der ikke har planer om at løse den økonomiske knude med prisstigninger,« fortsætter han.

Han medgiver, at det er en del af løsningen, men han efterlyser andre redskaber.

»Særligt hos kæder burde man kunne rationalisere lidt bedre. Der bør være rum for at finde en mellemvej, hvor regulering af priser ikke er eneste middel.«

Samtidig er hans oplevelse, at når først prisen først er steget, så kan det gå »lidt trægt« med at få den reguleret ned igen.

Også B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen undrer sig.

»Der er ingen tvivl om, at supermarkedskæderne er blevet ramt af store ekstraomkostninger, og at de er nødt til at hæve prisen. Men det vil være naivt at tro, at der ikke også er en vis portion opportunisme og spekulation involveret i de her prisstigninger,« siger han og fortsætter:

»Nogle af de omkostninger, supermarkederne dækker ved at hæve prisen, er de allerede ramt af. Men en del af de her prisstigninger sker også for at dække over omkostninger, de forventer at blive ramt af, men som ikke konkret har ramt endnu. De dækker sig ind. Hellere hæve prisen fem procent for meget end fem procent for lidt.«

Der er altså tale om en fremadskuende økonomisk dækning, mener han:

»Når næsten alle kæder bevæger sig op i pris, bliver det en selvforstærkende effekt. Det er en ret unik mulighed for at rette priser op, og det er altså også en mulighed, hele markedet for alvor benytter sig af lige nu.«