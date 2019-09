De godt 6.000 danske Spies-kunder, der i øjeblikket befinder sig i udlandet, skal foreløbig ikke være bekymrede for en truende konkurs hos deres rejsearrangør.

»Nyd ferien,« lyder meldingen søndag formiddag i stedet fra det danske rejsebureau.

Det britiske rejseselskab Thomas Cook, der blandt andet ejer Spies, er i alvorlig økonomisk krise.

Hvis virksomheden ikke formår at rejse et beløb på cirka 1,4 milliarder danske kroner, risikerer det 178-årige firma at gå konkurs.

Ifølge flere medier kan konkursen allerede indtræde i dag søndag, hvis der ikke kommer en løsning.

»Der er gang i en omfattende rekapitaliseringsplan i vores moderselskab i London. Den er lige nu i sin afsluttende fase, og derfor ved hverken jeg, du eller de lige nu, hvad resultatet bliver. Det kan gå i rigtig mange retninger,« lyder det søndag formiddag fra kommunikationschef Listbeth Nedergaard fra Spies.

»Jeg skal ikke kloge mig på det engelske regler for, hvordan sådan noget her foregår, men der er er afstemning i England på fredag, hvor alle stakeholders (interessenter, red.) skal stemme planen igennem. Der er et møde i dag for en masse af de involverede parter - hvad det ender med, venter jeg også med spænding på,« tilføjer hun.

Betyder det, at der ikke kan ske en eventuel konkurs i dag?

»Jeg skal ikke være den, der udelukker noget på nuværende tidspunkt. Det er der ingen, som ved lige nu,« siger Lisbeth Nedergaard til B.T.

»Vores telefoner åbnede først for en halv time siden her søndag morgen, så foreløbig har vi ikke fået så mange henvendelser fra kunderne.

Hvordan skal jeres kunder forholde sig?

»Skal vi ikke vente med at diskutere det, til vi kender udfaldet. Vi er nødt til at se, hvad der sker. Indtil videre har det ingen påvirkning af vores rejser. Foreløbig skal alle bare nyde deres ferie og vide, at hvis - og jeg mener virkelig hvis - så er rejser omfattet af Rejsegarantifonden. Det gælder for alle de 5.935 charterrejsende, vi i øjeblikket har af sted, og for langt, langt hovedparten af de 740 andre rejser, som vi har solgt.«

Men vil hjemrejsen i givet fald ikke blive forsinket?

»Det tør jeg ikke sige noget om lige nu,« siger Spies' kommunikationschef.

FILE PHOTO: A Thomas Cook Airbus A321-200 airplane takes off at the airport in Palma de Mallorca, Spain, July 28, 2018. REUTERS/Paul Hanna/File Photo Foto: Paul Hanna Vis mere FILE PHOTO: A Thomas Cook Airbus A321-200 airplane takes off at the airport in Palma de Mallorca, Spain, July 28, 2018. REUTERS/Paul Hanna/File Photo Foto: Paul Hanna

Ifølge British Sky News har rejsegiganten opfordret til et krisemøde med aktionærer og kreditorer søndag i håb om hurtigt at nå en løsning.

Thomas Cook har 22.000 ansatte verden over, 9000 i Storbritannien, og 3000 hoteller overalt i verden er tilknyttet virksomheden. Spies i Danmark har ca. 80 ansatte.

En række fagforeninger har appelleret til den britiske regering om at komme med en støttepakke til midlertidigt at løse den økonomiske krise for at redde tusinder af job.

Ifølge britiske medier er luftfartsmyndigheden allerede begyndt at forberede sig på konkurs.

Konkursen vil betyde, at over 150.000 britiske rejsende skal flyves hjem fra resorts over hele verden.

Det antages, at problemerne for Thomas Cook er opstået som følge af usikkerheden omkring brexit. Det har ført til, at briterne har ventet med at booke deres ferier. Samtidig er konkurrencen blandt rejsebureauer desuden steget.

Tirsdag søgte Thomas Cook konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 15-regler. De amerikanske regler beskytter udenlandske selskaber mod sagsanlæg fra amerikanske kreditorer, mens et selskab får styr på sin forretning i et andet land.

Tidligere på ugen har Spies oplyst, at ansøgningen om amerikansk konkursbeskyttelse ikke får betydning for de rejsende.