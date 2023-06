Hun holder meget af at sy og strikke, 51-årige Lone Astorp fra Hjørring.

I nogen tid havde hun været på jagt efter et helt særligt sybord af den legendariske danske møbelarkitekt Hans J. Wegner.

Og da det eftertragtede bord her i foråret dukkede op hos onlineauktionshuset Lauritz.com, slog hun til og bød på bordet.

Hun vandt auktionen og fik bordet for 4.610 kroner, hvoraf de 1.010 kroner var salær og købergebyr til Lauritz.com.

Hun betalte for bordet, og 13. april startede hun bilen for afhente det i Lauritz.coms auktionshus i Vejle.

Men bordet levede ikke op til beskrivelsen på Lauritz.coms hjemmeside.

»Der var savet et stort stykke af benene af bordet. Så siger jeg: 'Jeg tror altså, at der er noget galt med bordet, og at det vil jeg ikke have'. Man kunne tydeligt se, at benene var savet over. Det kunne han godt se. Vi målte – og ganske rigtigt: Bordet var kun 50 centimeter højt og ikke de originale 60 centimeter, der stod på hjemmesiden,« siger Lone Astorp.

Laurits.com accepterede reklamationen og lovede at sende de 4.610 kroner retur til Lone Astorp.

Få dage efter satte Lauritz.com sybordet til salg igen. Denne gang gjorde Lauritz.com opmærksom på, at bordet kun var 50 centimeter højt og forkortet med 10 centimeter.

19. april blev bordet solgt igen for 1.360 kroner inklusive salær og købergebyr.

Men i Hjørring havde Lone Astorp ikke set skyggen af sine 4.610 kroner.

Hun ventede og ventede. 19. maj løb hun tør for tålmodighed og skrev en mail til Lauritz.com for at høre, hvornår hun kunne forvente at få sine penge retur.

Wegner-sybordet blev solgt igen 19. april 2023. Denne gang gjorde Lauritz.com opmærksom på, at bordets ben var forkortet med 10 centimeter. Foto: Thomas Ambrosius Vis mere Wegner-sybordet blev solgt igen 19. april 2023. Denne gang gjorde Lauritz.com opmærksom på, at bordets ben var forkortet med 10 centimeter. Foto: Thomas Ambrosius

I et kortfattet svar skrev en unavngiven medarbejder tilbage: »Kære kunde. Tak for din mail. Vi vil prioritere dette snarest.«

Lone Astorp ventede og ventede – og ventede lidt mere.

28. maj løb hun igen tør for tålmodighed.

Samtidig havde hun læst i pressen, at adskillige sælgere hos Lauritz.com ikke havde fået udbetalt de penge, som de skulle have efter at have solgt ting på Lauritz.com.

Hun begyndte at blive nervøs for, om hun ville se sine penge igen, og sendte en ny mail til Lauritz.com med en besked om, at hun senest ville have sine penge 1. juni – ellers ville hun kontakte pressen.

En navngiven medarbejder svarede: »Kære Lone, tak for din mail. Dit tilgodehavende vil senest blive afregnet 1/6.«

Så nåede vi frem til 7. juni.

Lone Astorp har stadig ikke modtaget sine penge. Hun kontakter B.T. og fremsender dokumentation for sit køb af sybordet samt sin mailkorrespondance med Lauritz.com.

I den mellemliggende periode har Forbrugerrådet Tænk været ude at advare mod at handle med Lauritz.com

»Tilliden er brudt, og vi kan ikke længere anbefale at sælge ting på Lauritz. Vi er meget bekymrede for, at forbrugerne ikke får deres penge,« lød det 31. maj i Ekstra Bladet fra Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk.

Og på Trustpilot beklager Lauritz.com nu i et standardsvar til de mange vrede kunder, at auktionshuset er forsinket med betalingerne.

Lone Astorp er godt og grundigt træt af, at hun skal kæmpe for at få sine egne penge tilbage.

»For at sige det på jysk, så er det rigtig træls. Jeg kan godt overleve, hvis jeg mister 4.600 kroner. Det er mere princippet i det, og der er mange andre, der har flere penge i klemme,« siger hun.

Efter B.T. er gået ind i sagen, har Lauritz.com nu sendt pengene retur til Lone Astorp.

»Vi er kede af, at vores kunde – Lone Astorp – ved en fejl ikke har fået sine penge tilbage på den aftalte dato. Så snart vi blev gjort opmærksom på fejlen (af B.T., red.), udbetalte vi straks beløbet til hende,« siger Sales Operations Manager hos Lauritz.com Karen Hellemann.

Hun henviser til, at der er tale om en »beklagelig menneskelig procedurefejl«, som der nu er rettet op, ligesom hun beklager, at Lauritz.coms eksperter ikke i første omgang opdagede, at der var savet 10 centimeter af Wegner-sybordet.

Lauritz.com offentliggjorde i maj sit årsregnskab for 2022. Heraf fremgår det, at auktionshuset har en negativ egenkapital på 59 millioner kroner.