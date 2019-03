Blandt de mange boliger, der hver dag kommer til salg på boligmarkedet, er der en gang imellem en, der er lidt mere bemærkelsesværdig end de andre.

Det er tilfældet med denne enorme ejendom i Nordjylland, der netop er udbudt til salg for knap 3,7 millioner - det er nemlig et tidligere asylcenter. Det oplyser Boliga.

Da flygtningekrisen var på sit højeste i 2015, blev der oprettet en masse centre rundt omkring i landet - i starten af 2016 var der således 98 asylcentre i drift på samme tid ifølge Udlændingestyrelsen.

Siden da er der i takt med det støt faldende antal flygtninge blevet lukket flere og flere centre, så der pr. 1. februar 2019 blot er 16 tilbage.

Den store, røde murstensbygning på Rønnovsholmvej fire kilometer syd for Hjørring var drevet af Jammerbugt Kommune og er et af de asylcentre, der lukkede sidste år.

Med 50 værelser fordelt på henholdsvis 1.442 kvadratmeter bolig og 458 kvadratmeter erhverv, har der da også været god plads til at huse mange mennesker.

Noget bygningen har gjort i mange år, ifølge ejendomsmægler Thomas Risager fra ejendomsmæglerfirmaet af sammen navn, der har ejendommen til salg:

»Før det var et asylcenter, var det et behandlingshjem for alkoholikere og narkomaner. Det har også været et plejehjem og oprindeligt var det en gammel skole - Lund Gammel Skole, som den hed,« siger han til Boliga.

Kan gå alle veje

Med de mange værelser, en grund på tre hektar og en kælder på over 700 kvadratmeter får en køber god plads. Men hvem er køberne til sådan en speciel ejendom, og hvad kan man bruge den til?

»Det er jo en lidt atypisk ejendom, men jeg tænker, at den kan gå alle veje,« siger Thomas Risager til Boliga.

»Det kan være, at man fortsat vil føre det som en institution, lave det om til udlejning, ejerlejligheder eller måske et kontorhotel for dem, der ikke vil pendle til Aalborg hver dag.«

Kvadratmeterprisen på ejendommen ligger på lige over 2.500 kroner - det må siges at være i den lavere ende, hvis man tænker på, at husene i gennemsnit blev solgt for omkring 8.500 kroner på kvadratmeteren i Hjørring Kommune sidste år.

»3,7 millioner kroner, det skræmmer ikke nogen væk. Men heroppe skal den også ned i det leje. Med den pris kan to eller tre almindelige familier gå sammen og købe det,« siger Thomas Risager til Boliga.

»Vi begynder jo at se, at man inspireret af de sydlandske familiemønster vælger at bo flere familier sammen, og det er der i hvert fald plads til her.«

*Boliga har samlet salgpriserne på solgte boliger i 2018 og udregnet den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris fordelt på kommuner.

Se det gamle asylcenter her.