Danske boligejere kunne med stor sandsynlighed have vinket farvel til det fastforrentede 5 procentlån fredag, men nu har en amerikansk udvikling sat en kæp i hjulet.

Det betoner Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker i Totalkredit, i en kommentar fredag eftermiddag.

Sagen er den, at obligationerne bag 5 procentlånet frem til tidlig fredag eftermiddag lå lige over kurs 100. Dermed var kursen sat til et farvel til lånet.

For hvis kursen var over 100 ved børsluk fredag, ville lånet lukke for nye udstedelser mandag. I det scenario ville 4 procentlånet atter blive det toneangivende.

Men billedet vendte sig på hovedet klokken 14.30 fredag, hvor der kom nye jobtal fra USA. Tallene viste en enorm jobvækst i november måned, hvilket peger i retning af højere renter for at lægge en dæmper på økonomien.

»Der er altså ikke tegn på afmatning i amerikansk økonomi, og det er en indikation på, at der skal mere til for at luften ud af inflationen,« konstaterer Sune Malthe-Thagaard og fortsætter:

»Derfor sender investorerne renterne op efter de nye tal, også i Danmark, da amerikansk økonomi er meget vigtig i verdensøkonomien. Det kan presse kursen ned igen, så gennemsnitskursen for i dag kan ende under 100 og sikre 5-procentlånet fortsat er åbent mandag.«

Klokken 15.30 ligger 5 procentobligationen hos Totalkredit i kurs 99,7.

Hovedreglen er, at der må gives lån i en obligation, så længe dens obligationskurs er under grænsen på 100.

