Mange danskere oplever, at pengepungen er en del mere tom i januar efter den søde juletid i december.

Men du kan sagtens få en god start på det nye år alligevel, lyder det fra Arbejdernes Landsbank, der i en kommentar har samlet 5 gode råd til en januar med få kroner på kontoen.

Disse råd kan også bruges på andre tidspunkter i det kommende år, når pengene har svært ved at række.

1. Gå ombord i dine køkkenskabe - og planlæg dine indkøb

Både i køleskab, fryser og køkkenskabe er der gemt guld, hvis du bare husker at udnytte al den mad, du har.

Ifølge stopspildafmad.org kan en husholdning faktisk spare over 7.000 kr. om året ved at udnytte al den mad, som de køber.

Arbejdernes Landsbank kommer også med en række råd til, hvordan du bedst får udnyttet det mad, du har i skabene: Stil de ældre og åbne fødevarer forrest i køleskabet, så du husker dem, og gem dine rester et centralt sted i køleskabet og brug dem i al din madlavning.

2. Pas på tøjbutikkernes udsalgsfælder

Ifølge Danmarks Statistik brugte hver husstand i Danmark i gennemsnit 14.800 kr. sidste år på tøj.

Det er et fald på 2.500 kr. fra for ti år siden, men det er ikke umiddelbart fordi vi har sænket vores forbrug, men først og fremmest fordi tøj er blevet billigere.

»Selvom der kan være penge at spare på januarudsalget, så gå ikke på tilbudsjagt med bind for øjnene. Overvej hvad du har brug for og køb kun dette,« skriver Arbejdernes Landsbank.

Derudover foreslår de, at man kan lægge et budget for ens udsalgsjagt, så man ikke bliver opslugt af de mange gode tilbud og bruger flere penge, end man har.

3. Skil dig af med de ting, du ikke bruger

Du kan også give din konto et ekstra boost ved at sælge ud af nogle af de ting, som du ikke bruger mere, og som kan have en værdi for andre.

Krisetiderne har fået danskerne til at handle endnu mere brugt, og markedet for brugte ting er stigende.

Og selvom dit klædeskab ikke er fyldt med mærkevarer og dit hjem med møbler i klassisk dansk design, så er der fine muligheder for at lave et godt salg, som du kan komme af med på loppemarkeder eller online på for eksempel DBA og Facebook Marketplace.

4. Få masser af oplevelser helt gratis

Danskernes forbrug af det kæmpe udbud af strea­m­ingtje­ne­ster er efterhånden ret markant, men du behøver faktisk ikke have pengepungen fremme for at blive underholdt.

Nettet bugner af muligheder, som enten er helt om­kost­nings­frit eller ikke koster alverden. Blandt andet kan du streame film helt gratis i en måned hos flere udbydere, og på Filmstriben eller Filmcentralen kan du se en lang række af film og serier helt gratis. Ellers er der også det traditionelle bibliotek, hvor du kan låne musik, film og magasiner helt gratis.

5. Tal med din rådgiver

Til allersidst lyder det fra Arbejdernes Landsbank, at hvis din konto trods mådehold og gode intentioner fortsat står i minus, så spørg en rådgiver i banken om dine øvrige muligheder.

»En rådgiver kan hjælpe dig med at få overblik over, om et forbrugslån måske er løsningen. Eller om en kassekredit, et kreditkort eller et bevilget overtræk måske er en bedre løsning i forhold til dine aktuelle behov og din fremtidige økonomi,« skriver banken.

