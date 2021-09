Sidst, den var her, blev 40.000 flasker revet væk på mindre end en måned.

Siden har du kun kunnet købe den til overpris i online specialbutikker.

Men find du bare dine champagneglas frem. For nu er den fancy champagneflaske med Faxe Kondi at finde i din dagligvarebutik. Den vejledende pris lyder på 30 kroner.

Tilbage i foråret kunne du kun få fingre i den på en række restauranter og cafeer, og her blev de 40.000 flasker udsolgt på rekordtid.

Faxe Kondi fylder 50 år, og det har fået Royal Unibrew, der står bag den populære læskedrik, til at putte den på champagneflasker. Noget, der er blevet modtaget med kyshånd.

»Der har været så stor efterspørgsel, at der er online specialbutikker, der har taget op til hundrede kroner for en flaske. Nu glæder vi os til at kunne fejre med endnu flere danskere, når vi sender 500.000 flasker bredt ud i dagligvarehandlen,« udtaler Rasmus Kobbersmed, brand manager hos Royal Unibrew, i en pressemeddelelse.

Den festlige champagneflaske har taget den klassiske grønne farve med, som Faxe Kondi var kendetegnet ved frem til 2007.

I 2020 kørte danskerne 57.676.000 liter Faxe Kondi ned. 40 procent var den sukkerfrie af slagsen.

Bliver flasken en succes, så kan du også rive den ned fra hylderne efter 2021, men ellers er den tænkt som markering af de 50 år.

Skal du ud at have champagneflasken?

Faxe Kondi blev udviklet i 1971, dengang hed den ikke Faxe Kondi, men Koral kond. Det hed den frem til 1976.