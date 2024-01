I år er der hjælp på vej til de tusindvis af danskere, der er i risiko for at blive ramt af dobbeltbeskatning.

Sådan lyder det fra pensionsselskabet Sampension.

Det drejer sig om de danskere, der indbetaler til en ratepension. Indbetaler man mere, end man kan få fradrag for risikerer man, at ens penge bliver beskattet to gange, da der også skal betales skat, når pengene bliver udbetalt.

Sidste år har omkring 40.000 danskere indbetalt for meget på ratepensionen, og i gennemsnit har de indbetalt lige godt 9.000 kr. mere, end der gives fradrag for, viser tal fra Skattestyrelsen.

Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i Sampension, fortæller i en kommentar, at der er en særlig dato, man skal holde øje med.

»Det er selvfølgelig ikke meningen, at pensionskunderne skal beskattes hårdere end nødvendigt. Men det risikerer mange alligevel at blive, fordi de har indbetalt for meget på deres ratepension. Det kan dreje sig om flere tusinde kroner, så der er ikke tale om småbeløb. Det er dog muligt at slippe for dobbeltbeskatning, og her skal man sætte et kryds i kalenderen på den dato i marts 2024, hvor der åbnes for årsopgørelsen.«

Hun fortsætter:

»I årsopgørelsen plejer det at fremgå, hvis ens ratepensionsindbetalinger har oversteget fradragsloftet i det forgangne år. Det vil også være tilfældet i det nye år. Men herudover vil de pågældende borgere, der har indbetalt for meget til ratepension i 2023, som noget nyt også få et brev i forbindelse med årsopgørelsen, hvor der bliver gjort opmærksom på problemet, og hvordan man skal forholde sig.«

I år kan man maksimalt indbetale 63.100 kr. på en ratepension med fuldt fradrag. Sidste år lød grænsen på 60.900 kr.

