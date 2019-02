Hver fjerde københavner er udsat for forurenet drikkevand. Det siger Hofor, der leverer vand til cirka 1 mio. borgere i hovedstadsområdet.

Hovedstadens drikkevand udsat for den værste forurening nogensinde, skriver fagbladet Ingeniøren.

Det er rester efter en svampegift, der som stoffet dimethylsulfamid (DMS) det seneste år er blevet målt i vandet, der sendes ud til omkring fire ud af ti vandværkskunder i hovedstadsområdet.

»Det er yderst bekymrende,« siger Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening til B.T. Han er geolog og har i 30 år beskæftiget sig med grundvandskvaliteten i Danmark.

Drikkevandet i 41 pct. af Hofors vandværker er forurenet med svampegift. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Drikkevandet i 41 pct. af Hofors vandværker er forurenet med svampegift. Foto: Liselotte Sabroe

Hofor har ca. 500 vandboringer fordelt på 14 vandværker.

Det seneste år har selskabet fundet DMS forurening i 41 pct. af det vand, der sendes ud til borgerne. Og det er endda efter, at Hofor har lukket fem til 10 af de værst forurenede boringer.



Sektionsleder Ann-Katrin Pedersen fra Hofor understreger, at vandet, når det forlader vandværkerne, overholder myndighedernes grænseværdi. Derfor er der ingen sundhedsfare ved at drikke vandet.

Men det er ikke, fordi Hofor har fjernet stoffet. For dét er umuligt, forklarer Walter Brüsch.

»Stoffet bliver meget stærkt kræftfremkaldende, hvis man nedbryder det. Derfor er det eneste løsning lige nu at fortynde sig ud af problemet.«

Det er præcist, hvad Hofor gør. Vandet fra de forurenede boringer fortyndes med vand fra rene boringer for at sikre, at det drikkevand, der ender i hanerne hos forbrugerne ikke udgør en sundhedsrisiko.

»Men vandet er per definition ikke rent. Vores mål er, at det igen på sigt skal blive rent. Det kræver jo, at man kun tillader at bruge stoffer, som bliver nedbrudt i naturen,« siger Ann-Katrin Pedersen til Ingeniøren.

DMS i drikkevandet stammer fra to steder. Stoffet er blevet brugt til at bekæmpe svampeangreb på bær og frugt, og er som sådan blevet brugt af både landmænd og haveejere. Desuden er det brugt som svampedræbende middel i træbeskyttelse.

Det forurende vand kan hverken ses eller lugtes. Foto: Thomas Freitag Vis mere Det forurende vand kan hverken ses eller lugtes. Foto: Thomas Freitag

»Jeg har selv malet mit sommerhus med sådan noget maling,« siger Walter Brüsch og forklarer, at svampemidlet bliver udvasket til grundvandet, hver gang det regner.

I 2010 blev det forbudt at bruge svampemidlet i sprøjtemidler, men det er stadig tilladt i maling og træbeskyttelse.

»Vores drikkevandssystem er udsat for et frontalangreb, som vi bliver nødt til at løse. Den eneste vej frem er at forbyde stofferne i landbruget. Og private forbrugere skulle under ingen omstændigheder have lov at bruge dem,« mener han.

Tal fra Miljøstyrelsen viste i denne uge, at DMS findes i 22 pct. af de boringer, hvor grundvandet overvåges.

»Som forbruger må vi acceptere, at de her stoffer nu findes i vandet. Vi har ikke andre muligheder. Og det hjælper ikke at koge vandet,« siger Walter Brüsch.