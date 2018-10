Løb en tur inden daten, og drop at skulle være flirtende og forførende fra første sekund. Så bliver den første date knap så anspændt.

. Den første date er en disciplin, der kan få selv de mest selvsikre ud på glatis.

Men forberedelse kan være en del af løsningen, hvis man vil komme nerverne i forkøbet.

Her deler en parterapeut og en sexolog de gode råd til at få ro på og give sig selv de bedste betingelser på den første date.

1) Vær fysisk aktiv inden

Inden man begiver sig afsted på den første date, kan det være en idé at få brændt lidt krudt af og mærke sin egen krop.

Det fortæller Jesper Bay-Hansen, som er klinisk sexolog ved Klinik for Sexologisk Rådgivning og Samtaleterapi.

- De fleste mænd og kvinder får en kropslig ro og tænker klarere, når de har været fysisk aktive op til daten - eksempelvis ved at løbe en tur, siger Jesper Bay-Hansen og fortsætter:

- Det har ofte en angstreducerende effekt og åbner os og får os til at tænke klarere og mere nuanceret. Så dem, der har erfaring for, at motion gør dem noget godt i den sammenhæng, kan med fordel bruge kroppen inden daten.

Man kan også forberede sig ved at give sin krop lidt opmærksomhed og selvkærlighed eksempelvis med et varmt bad eller ved at smøre sig ind i en lækker creme, forklarer han.

2) Dater du en drøm?

Har du problemer med appetitten eller nattesøvnen før daten?

Så er der god grund til lige at stoppe op og bruge lidt tid på dine egne forventninger. Det fortæller Katrine Axholm, som er selvstændig parterapeut.

- Det kunne være et signal om, at det med at finde kærligheden og møde den rigtige er så stort, at det er større end ham. Og så skal man være opmærksom på, hvor meget man lægger i det. Ellers kommer det til at tage fokus, siger Katrine Axholm.

Hun råder til, at man overvejer, hvorfor de faktorer bliver så vigtige for én.

3) Læg roligt ud

Når man så tropper op på caféen, eller hvad der nu danner rammen for daten, skal man pakke de store forventninger til sig selv væk.

- Præstationsangst fylder rigtig meget i min klinik. Jeg hører fra både mænd og kvinder, at det er vigtigt, hvordan man starter en samtale, siger sexolog Jesper Bay-Hansen og tilføjer:

- Førstehåndsindtrykket betyder meget. Og hvis man så har lyst til at flirte, hvordan gør man så det?

Han fortæller, at mange - måske særligt mænd - har en forestilling om, at det forventes, at de flirter nærmest fra første minut. Men det kan være enormt svært at leve op til og er faktisk slet ikke en rimelig forventning, mener sexologen.

- Man kan i stedet starte en samtale, som om det var en god bekendt, man var i byen med. Og så kan man hen ad vejen tænke flirten ind. Så man ikke i sit eget hoved opbygger urimelige og urealistiske forventninger, råder Jesper Bay-Hansen.

4) Hold dig på egen banehalvdel

Parterapeut Katrine Axholm afholder gruppeforløb for singlekvinder, og her hører hun ofte, at fokus hos kvinderne ligger på, hvad der mon foregår i hovedet på den anden side af bordet.

- De fokuserer ikke på, hvordan de selv har det, men på hvad han gerne vil have, og om han nu syntes, det, de sagde, var dumt, fortæller Katrine Axholm og fortsætter:

- Der synes jeg, at det er vigtigt at være hjemme hos sig selv og huske, at det altså er en selv, der måske skal være kæreste med ham. Så det vigtigste er, hvad du synes. Man kan jo alligevel hverken gøre fra eller til, man kan højst være sig selv.

/ritzau fokus/