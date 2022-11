Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 37-årige fotograf Frederik Maj og hans hustru, der bor i hus i Andkær ved Vejle Fjord sammen med deres to børn, kommer til at sidde mærkbart dyrere i det, når renten på familiens boliglån fornyes ved årsskiftet.

I oktober omlagde han og hans hustru et fastforrentet 1,5-procents lån til et nyt variabelt forrentet F-kort-lån, der får ny rente hvert halve år.

Det er en såkaldt skrå konvertering, som adskillige boligejere har foretaget de seneste måneder for at skære en ordentlig luns af restgælden på deres gamle lån og samtidig sikre sig en relativt lav variabel rente.

Lige nu og her er det en smart manøvre.

»Vi fik skåret omkring 25 procent af vores restgæld svarende til omkring 325.000 kroner,« siger Frederik Maj.

Oven i hatten fik de en lavere – men nu variabel – rente på bare 0,7 procent.

Men omlægningen indebærer også en risiko.

I disse dage afholder Totalkredit, som Frederik Maj er kunde hos, nemlig auktioner på de obligationer, der fastlægger renterne for flere tusinde boligejere, der til nytår skal have ny rente på deres variabelt forrentede realkreditlån som F-kort, F1, F3 og F5.

Og boligejerne står til et historisk hårdt rentesmæk.

Værst går det ifølge Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker i Totalkredit, ud over boligejere med F3-lån uden afdrag.

Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker i Totalkredit. Vis mere Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker i Totalkredit.

»Ydelsen på et afdragsfrit F3-lån ser ud til at stige mere end 51.000 kroner om året efter skat for en familie i et typisk hus til 2,5 millioner kroner,« lyder det fra chefanalytikeren.

Renten for boligejere med F-kort-lån fastsættes først ved en auktion på mandag, men strømpilen peger ifølge Sune Malthe-Thagaard mod en rente på omkring 2,5-2,7 procent for Frederik Maj og andre boligejere med F-kort-lån.

Frederik Maj og hans hustru har en restgæld på deres F-kort-lån på 1,1 millioner kroner. Det betyder i runde tal, at det bliver 1.000 kroner dyrere om måneden efter skat at sidde i huset ved Vejle Fjord.

Selvom 1.000 kroner oven i de stærkt stigende priser på alt fra benzin til smør bestemt kan mærkes, får det ikke Frederik Maj til at ligge søvnløs om natten.

»Vi regner ikke med, at den korte rente stiger mere end til maksimalt tre procent. Det er det, vi har kalkuleret med. 1.000 kroner ekstra i rente har vi vurderet, at vi godt kan klare. Og så satser vi på, at renten falder igen,« siger Frederik Maj og tilføjer:

»Selvfølgelig kan man mærke de stigende udgifter, men det er ikke, fordi det rammer os helt vildt hårdt.«

Værre set det ud for de boligejere, der både har gasfyr og et F3- eller F5-lån, der skal have ny rente ved årsskiftet. Her kan budgettet blive meget presset.

Langt de fleste boligejere vil dog være i stand til at klare ekstraregningerne, lyder det fra Sune Malthe-Thagaard.

»Selvom rentestigningen er markant og virkelig vil kunne ses på ens netbank, så er boligejere med F3- og F5-lån kreditvurderet efter at kunne betale en rente, der endog er lidt højere end det niveau, vi ser fra nytår,« siger han og fortsætter:

»De bør altså have rum i økonomien til at betale merregningen. Men det betyder ikke, at det ikke kan mærkes. Der vil være en del, der skal prioritere og måske tage på en billigere ferie og skære andre af de lidt sjovere ting fra.«