Hvis du havde grønne tal i årsopgørelsen, skal du ikke glæde dig alt for tidligt til at få penge tilbage i skat i marts.

For 364.000 ud af de 3,4 millioner danskere, som står til at få penge tilbage, kommer hele eller dele af deres overskydende skat nemlig ikke til at få ind på deres konto.

Den kommer til at dække gæld til det offentlige for cirka 2,2 milliarder kroner, oplyser Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I samme ombæring oplyses det, at de pågældende 364.000 borgere i gennemsnit har fået modregnet gæld for 6.100 kroner.

Gæld der eksempelvis stammer fra ubetalte bøder, gammel restskat eller underholdsbidrag.

»Modregning er fortsat et af vores stærkeste kort på hånden. Det giver os en effektiv mulighed for f.eks. at bruge den overskydende skat, der ellers ville være blevet udbetalt, til at afdrage på skyldnerens gæld,« siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh og tilføjer:

»På den måde sikrer vi, at gælden til det offentlige bliver nedbragt, inden skyldnerne får penge i hånden.«

Det varierer geografisk, hvor meget gæld den enkelte skyldner har fået modregnet i udbetalingen af overskydende skat, fremgår det af denne grafik fra Gældsstyrelsen.

Dog er der flest borgere i Region Hovedstaden, der har fået modregnet gæld. Her er der tale om i alt 122.100 borgere, som har fået modregnet gæld til en værdi af ca. 880 millioner kroner.

Til sammenligning har færrest fået modregnet gæld i Region Nordjylland, hvor der er tale om 34.400 borgere, som har fået modregner gæld til en værdi af 201 millioner kroner.