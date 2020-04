Danmarks, Sveriges og Norges dyreste udbudte ejerlejligheder for øjeblikket* har et par ting til fælles - de er funklende nye, når køberne rykker ind. Ingen af lejlighederne står nemlig færdige endnu.

En anden ting, lejlighederne deler, er udsigt og eksklusive materialer - men så begynder lighederne også så småt at slippe op. Og særligt når det kommer til prisen - for her skal du altså af med hele 27 millioner danske kroner mere, hvis du vil købe Norges p.t. dyreste udbudte lejlighed - end hvis du vil købe Danmarks.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

For den 395 kvadratmeter store lejlighed på 12. etage i Oslo, skal der nemlig betales 97 millioner norske kroner - eller hvad der svarer til cirka 62 millioner danske. Mens Danmarks dyreste lejlighed, der for øjeblikket er udbudt til salg står til 35 millioner kroner.

Midt i mellem kommer Sverige med en lejlighed i Gøteborg - der er udbudt til salg for 61,9 millioner svenske kroner. Hvilket altså svarer til 41,87 danske.

Her er Skandinaviens dyreste lejligheder til salg netop nu

Hellerup, Danmark

35 millioner kroner

Det er ikke ligefrem hverdagskost, at lejligheder i Danmark udbydes til salg for beløb, der sniger sig op over 30 millioner kroner. Men ikke desto mindre er det tilfældet for den 213 kvadratmeter store ejerlejlighed, der netop nu sidder på pladsen som landets dyreste.

Lejligheden ligger i det endnu ikke færdigbyggede Tuborg Strandeng i Tuborg Havn i Hellerup. I salgsopstillingen fra Home City, der varetager projektsalgene i ejendommen, er det endnu sparsomt med detaljerne om lejlighederne - og herunder altså også landets p.t. dyreste. Men det fremgår dog, at køberen kan vælge mellem flere eksklusive indretningsløsninger - så adressen kommer til at passe perfekt til sin nye ejers behov.

Se lejligheden her

Hellerup, Danmark. Foto: Home City Vis mere Hellerup, Danmark. Foto: Home City

Gøteborg, Sverige

41,87 millioner kroner

I Sverige skal man højere op, end du sikkert havde forventet, for at finde den lejlighed, der lige nu kan kalde sig vores naboers dyreste. Lejligheden ligger nemlig på 71. etage i en ejendom, der blandt andet også kommer til at tælle et hotel. Og det kan man også nyde godt af som lejlighedens nye ejer: Roomservicen rækker nemlig også ind i de private ejerlejligheder.

Lejligheden ligger i Sveriges nye prestige-byggeri Karlatornet, der bliver Nordens højeste bygning, når det står færdigt i 2022. Der hører selvfølgelig også nogle yderligere eksklusiviteter til lejligheden i form af en privat parkeringsplads; adgang til fitness og spa, egen tagterrasse og nå ja, så kommer man helt hjem med en ekspres-elevator, der kører op til 30 kilometer i timen.

I alt breder penthousen sig over 365 kvadratmeter, det oplyser det svenske mæglerfirma Serneke Bostad, der har lejligheden til salg.

Foto: Serneke Bostad Vis mere Foto: Serneke Bostad

Oslo, Norge

62 millioner kroner

Norge placerer sig for øjeblikket i den skandinaviske front med sin dyreste udbudte lejlighed.

Lejligheden rummer ifølge det norske website Finn.no 395 kvadratmeter bolig og så ligger den på 12.etage i en ejendom, der også ventes at stå færdig i 2022. Det skriver Boliga.dk.

Adressen hører til i Osloområdet; Majorstuen, og har udsigt helt ud til fjorden. Også her er der ekstrahøjt til loftet og store vinduespartier, der sikrer udsigten. Mens kvadratmeterne indendøre fordeler sig på blandt andet en hall, et eksklusivt køkken, spisestue, bibliotek og et arbejdsrum.

Og så er der også en tilhørende tagterrasse på over 400 kvadratmeter.

*De tre lejligheder på listen er de dyreste udbudte lejligheder på markedet d. 1.april ifølge Boliga.dk (i Danmark), Hemnet.se (i Sverige) og Finn.no (i Norge).