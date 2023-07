Det var mindretallet af danskere, som betalte deres motorafgifter.

Derfor måtte Skattestyrelsen ty til 300.000 varslingsbreve om nummerpladeinddragelse, og det har fået folk til at reagere.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Skattestyrelsen.

»Skattestyrelsen har fra marts 2019 til og med december 2022 sendt varslingsbreve til over 300.000 borgere og virksomheder, der ikke har betalt deres periodiske motorafgifter rettidigt på et eller flere køretøjer. Det drejer sig blandt andet om vægtafgift og grøn ejerafgift,« skriver Skattestyrelsen.

Inden et varslingsbrev udsendes, har Skattestyrelsen sendt både en opkrævning og en rykker.

»Brevene oplyser om det skyldige beløb og varsler, at køretøjerne i sidste ende risikerer at få inddraget nummerpladerne af politiet, hvis afgifterne ikke betales,« skriver styrelsen.

Varslingsbrevene, der repræsenterer skyldige beløb til en værdi af knap 840 millioner kroner, har efterfølgende ført til indbetalinger for næsten en halv milliard kroner.

»Vi er nået igennem til mange, men der er desværre stadig en forholdsvis stor gruppe, der fortsat ikke reagerer på vores henvendelser,« siger Sune Thvilum-Kannegaard, underdirektør i Skattestyrelsen.

»De løber nu den risiko, at deres nummerplader bliver inddraget. Vi så helst, at det ikke var nødvendigt, og at man fik betalt det, man skylder. Men det er desværre udfaldet, når man ikke bare overser én, men flere henvendelser fra os.«

I 2022 er der sendt over 170.000 varslingsbreve med skyldige beløb på over 295 millioner kroner hvorefter Skattestyrelsen har registreret indbetalinger på over 205 millioner kroner

I 2022 var betalingsprocenten 69 procent, hvilket er den højeste siden indsatsens start. I de tilfælde, hvor der fortsat mangler betaling, overdrager Skattestyrelsen sagen til politiet, der har hjemmel til at inddrage nummerpladerne.

Ud over nummerpladeinddragelse kan Skattestyrelsen oversende borgere og virksomheders ubetalte periodiske motorafgifter til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.