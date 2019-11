Normalt bliver husene i Aarhus Kommune i gennemsnit handlet til et sted mellem tre og 3,5 millioner kroner.

Men engang i mellem bliver der afsat nogle boliger, hvor priserne når helt andre højder; som her i efteråret, hvor der blev lavet en kæmpehandel, som smyger sig op på en anden plads over de dyreste solgte boliger i Aarhus Kommune nogensinde.*

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det drejer sig om en villa på 260 kvadratmeter på Prins Knuds Vej i Risskov med en beliggenhed i første parket til Aarhus Bugt. For den fornemme placering og det moderne byggeri fra 2005 har køberne givet lige præcis 30 millioner kroner.

Det svarer til en kvadratmeterpris på godt 115.000 kroner - hvilket er over tre gange så meget som husene i Risskov ellers bliver handlet til. I årets første halvår lød salgskvadratmeterprisen i området på lige omkring 33.300 kroner.*

Det er ejendomsmæglerfirmaet Lokalt Liebhaveri, der har stået for salget af villaen, som de bekræfter overfor Boliga.dk, liebhavermæglerfirmaet har dog ikke yderligere kommentarer til handlen.

Dyreste handler nogensinde

Den dyre handel i Risskov er kun overgået af en anden strandkantsvilla i kommunen, der blev solgt tilbage i foråret 2016.

Her blev et 350 kvadratmeter stort hus fra 2008, som ligger Ved Stranden i Egå, solgt for svimlende 35 millioner kroner - hvilket ifølge oplysninger fra Boliga.dk altså er den dyreste hushandel i Aarhus nogensinde.

På en tredjeplads over dyre handler i Smilets By sniger et andet hus i Risskov sig ind.

Denne gang er det en pragtvilla fra 1917 på omkring 450 kvadratmeter, der ligger i anden række til vandet på Strandvænget i det mondæne villakvarter.

Huset blev handlet tilbage i vinteren 2018 for 28,5 millioner kroner.

