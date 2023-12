Hvilke aktier er værd at have i porteføljen i 2024? Det spørgsmål har Euroinvestor stillet porteføljeforvalter Dan Wejse fra den danske formueforvalter MW Compounders.

Kapitalforvalteren fokuserer på aktier, der er på en god langsigtet rejse, så de øger salget og indtjeningen og samtidig bruge pengene, som de råder over, effektivt.

MW Compounders har 20-30 aktier i porteføljen, så de er sikre på at have en balanceret tilgang, og det er tre af dem, som de selv satser på.

»Det her er gode selskaber, som historisk har vist gode resultater, og vi tror også, at det vil fortsætte.«

De tre selskaber har imidlertid alle været ramt af udfordringer, men de ser ud til at stå over for et vendepunkt, som måske gør dem værd at satse på.

»Markedet har sendt aktierne ned af forskellige årsager, så vi kan købe gode selskaber til en attraktiv værdiansættelse. Aktierne har gjort det dårligere end MW Compounders andre aktier, men det er tre aktier, der alle har fået nogle slag, så der er større chance for, at tiden er inde til, at de vil gøre comeback,« forklarer han.

TSMC

Den første aktie, som han fremhæver, er aktien i TSMC, der er verdens førende producent af mikrochips. Microchips fungerer som hjernen i vores elektronik.

Derfor har TSMC også været udfordret af et fald i efterspørgslen på elektronik. Det er omvendt noget af det, som gør, at den danske formueforvalter vurderer, at TSMC-aktien kan være interessant i 2024. Kapitalforvalteren vurderer, at TSMC står over for et vendepunkt.

»Vi mener, at TSMC-aktien er rigtig interessant, og at det er et rigtig godt selskab, der står stærkt i markedet,« udtaler han.

Men inden vi når så langt, er det værd at vide, hvad der er gået forud. Coronakrisen førte til en usædvanlig efterspørgsel på elektronik, hvilket gav en markant stigning i salget af mikrochips, forklarer Dan Wejse.

TSMC oplevede en markant vækst under pandemien, men i 2023 leverede virksomheden faldende omsætning på grund af en normalisering af markedet.

Forbrugerne har i høj grad slukket deres tørst efter ny elektronik, hvilket har ført til en aftagende salgskurve for TSMC, forklarer han.

Formueforvalteren forventer dog en positiv vending i markedet forude. TSMC er godt hjulpet af dets solide position i markedet, forklarer han. Selskabets ekspertise inden for den nyeste chip-teknologi placerer TSMC foran konkurrenterne.

Et eksempel på deres markedsstyrke er TSMC’s rolle i produktionen af Nvidias computerchips, mener Dan Wejse. Selv om salget til Nvidia udgør en mindre del af TSMC’s forretning, bidrager det stadig til væksten i TSMC’s samlede salg.

Investorerne bør dog være opmærksomme på potentielle risici. En global økonomisk nedtur og de geopolitiske spændinger, især mellem Kina og Taiwan, kan påvirke TSMC’s forretning negativt. Disse faktorer er afgørende for at forstå det fulde billede af TSMC’s fremtid på markedet.

Puma

Den næste, mulige vinderaktie er aktien i den tyske sportsmærke Puma.

»Der er flere grunde til, at Puma kan blive en af de mest attraktive aktier i MW Compounders portefølje i 2024,« forklarer Dan Wejse.

»Aktien er attraktiv, fordi der er kommet bedre styr på lagersituationen, og fordi Puma står til at erobre markedsandele,« udtaler han.

Puma nød - ligesom TSMC - godt af stigende salg under coronakrisen. Forbrugere arbejdede hjemmefra og købte i den periode mere sportstøj. Salget er siden faldet tilbage, men nu er der flere positive tegn i horisonten for Puma, forklarer han.

Store varelagre har været en udfordring for mange i detailbranchen, men nu forventer den danske kapitalforvalter, at Puma og industrien har fået bedre styr på lagrene. MW Compounders forventer samtidig, at en nedgang i fragtraterne vil lette presset på Pumas omkostninger og øge rentabiliteten.

I hans optik er det værd at huske, at Puma tidligere har vist, at selskabet har en evne til at tilpasse sig markedsforholdene.

I en tid, hvor den økonomiske situation er usikker, og mange forbrugere føler et økonomisk pres, kan luksusgoder som mærkevaretøj blive mindre prioriteret, påpeger Dan Wejse. Dette kan påvirke salget for et brand som Puma, især hvis verden skulle opleve en økonomisk nedtur.

US Bancorp

Den tredje aktie, som han fremhæver, er aktien i den sjette største bank i USA, US Bancorp.

Det er en bank, der især er stærk i det vestlige USA og derfor var US Bancorp en af taberne, da bankkrisen i USA i foråret fik investorer til at sælge ud af regionalbankerne, fortæller porteføljeforvalteren..

US Bancorp-aktien har ikke rigtig rettet sig siden, fordi investorerne har været meget bekymrede for udviklingen i økonomien, vurderer Dan Wejse.

»Aktien har været under pres på grund af bankkrisen, og aktien handler stadig til lave multipler,« udtaler han.

Det betyder lidt forenklet, at du ikke betaler særlig meget for bankens fremtidige indtjening, og hvad banken er værd målt på forskellige nøgletal.

Når investorerne har holdt igen med at købe op i bankerne, så skyldes det, at bankerne er konjunkturfølsomme. Hvis økonomien får det dårligt, vil bankerne typisk opleve større tab og være tvunget til at foretage større hensættelser, dvs. At sætte flere penge til side for at dække eventuelle tab, som når kunder ikke betaler deres lån, forklarer han.

»Det, som vi godt kan lide ved US Bancorp, er, at det er en solid bank, som historisk har vist, at de er konservative i deres udlån. De har typisk tabt mindre end konkurrenterne, når det er gået dårligt, og de har omvendt tjent godt, når det går godt,« udtaler han.

Det er typisk ikke svært at låne penge, men det gælder om, at du som bank får en ordentlig rente, og at banken får en god kreditvurdering af kunderne. US Bancorp har historisk set været gode til at låne penge ud til de rigtige kunder, som også kunne betale pengene tilbage, forklarer han.

US Bancorp er derfor en solid forretning. Banken har gang på gang kunnet fremvise overskud og har haft en god egenkapitalforrentning, bemærker han. Det dækker over, at selskabet er god til at bruge de penge, som det råder over til at skabe mere profit.

Banken har haft nogle urealiserede kurstab på dens obligationer, da obligationskurserne falder, når renterne stiger. Det har vakt bekymring, men nu begynder US Bancorp at få positiv effekt af deres obligationer samtidig med, at de leverer en solid indtjening, forklarer porteføljeforvalteren.

»Det går den rigtige vej for dem, fordi de har en god indtjening, som sætter dem i stand til at opbygge kapital. Vi kan også godt lide aktien, fordi det er en self-help story,« udtaler han.

US Bancorp købte nemlig Union Bank i december 2022, som er blevet integreret i 2023. MW Compounders forventer, at US Bancorp for alvor vil høste frugten af dette opkøb i 2024.

Selv om US Bancorp fremhæves som en mulig vinderaktier, så understreger Dan Wejse, at de aktier, som formueforvalteren tidligere har fremhævet som mulige vinderaktier ikke nødvendigvis er dem, som de har klaret bedst i kapitalforvalterens porteføljen.

Det er hele idéen med en portefølje, altså at du har en bred eksponering mod markedet, og det er også derfor at vi står inde for porteføljen som helhed i stedet for at love noget om den enkelte aktie, forklarer Dan Wejse.

MW Compounders har ikke desto mindre bevist, at de kan spotte aktier og sammensætte dem i en portefølje, der kan slå markedet. De har i slået markedet - MSCI World – med knap 18%-point siden starten svarende til knap 5 pct. om om året.

Da MW Compounders gik i luften i november 2020, forvaltede de omkring 100 mio.kr.

MW Compounders har slået markedet siden da og forvalter nu knap 900 mio. Kr.

Det er takket være forvalternes eget afkast, men også fordi, der er kommet mange nye medinvestorer, fortæller han. Der er nu over 4.000 medinvestorer hos MW Compounders.