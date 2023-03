Lyt til artiklen

Fødevarestyrelsens beslaglæggelse af 256 ton gammelt kød hos slagterikoncernen Skare Meat Packers kan komme landets zoologiske haver til gavn.

Det oplyser Michael Rosenmark, der er chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold.

»Man må som sådan ikke bruge det til dyrefoder, men mange zoologiske haver har en særlig tilladelse til at modtage kød uden sporbarhed,« siger han til B.T.

I forbindelse med et kontrolbesøg 20. februar konstaterede Fødevarestyrelsen, at Skare Meat Packers stadig ikke kunne dokumentere sporbarheden på de store mængder kød, der i december blev fundet på et eksternt frysehus i koncernens slagteri i Vejen.

Beslaglæggelsen står derfor fortsat ved magt.

»Vi har gennemgået det materiale, som den oprindelige ledelse har indsendt til os vedrørende sporbarhedsdokumentationen. Det var slet ikke godt nok, og derfor fastholder vi beslaglæggelsen,« siger Michael Rosenmark.

Skare Meat Packers gik sammen med en række selskaber i Skare-koncernen konkurs i starten af februar. Kuratorerne i konkursboet har fået frem til 20. marts til at finde dokumentation for kødets sporbarhed – altså hvor det stammer fra.

I fald det lykkes, vil Fødevarestyrelsen frigive kødet til virksomheden. Hvis ikke kan det enten frigives til fodring af rovdyr i zoologiske anlæg, smides ud eller destrueres via biogas.

»Kuratorerne skal selvfølgelig have en chance for at hitte hoved og hale i virksomhedens papirer. Kødet har jo ligget der i 13 år, og derfor er vi heller ikke så firkantet over for dem, at vi siger, at nu skal det bare smides ud,« siger Michael Rosenmark.

Det beslaglagte kød omfatter blandt andet oksestege fra 2010, okse striploins fra 2011 og entrecote steaks fra 2014.

Fødevarestyrelsen skriver i sin kontrolrapport fra kontrolbesøget 20. februar, at kuratelet oplyser, at de målrettet arbejder på at fremskaffe den efterspurgte sporbarhedsdokumentation.

Ifølge Landbrugsavisen viser en rapport, at kødet stadig kan anvendes som menneskeføde, hvis der kan fremskaffes sporbarhedsdokumentation et led tilbage.

Fødevarestyrelsen oplyser, at Skare Meat Packers har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på mindst tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

»Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger,« står der i kontrolrapporten.