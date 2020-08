Højere afgifter på tobak, højere aktiebeskatning, særlig selskabsskabsskat på banker. Statsminister Mette Frederiksen har sat turbo på skatteskruen, og det rammer helt almindelige danske familier hårdt på pengepungen.

»Mette Frederiksen er jo tæt på at gå skatteamok.«

Sådan lyder det fra Mads Lundby Hansen, som er cheføkonom i den liberale tænketank Cepos, der for B.T. har regnet på, hvad de mange skattestigninger betyder for danskernes husholdningsbudget.

Alene siden regeringens tiltrædelse 27. juni sidste år har Mette Frederiksen stået i spidsen for at hæve skatterne 17 gange.

Mads Lundby, cheføkonom i Cepos. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Mads Lundby, cheføkonom i Cepos. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Og efter sommerferien har hun præsenteret danskerne for et katalog med seks nye skattestigninger i forbindelse med først Arne-pensionsudspillet og senest udspillet til en ny politireform.

I alt er der altså tale om 23 skattestigninger – 17 gennemførte og seks bebudede – som samlet løber op i knap 14 milliarder kroner, siden Mette Frederiksen indtog Statsministeriet.

Omvendt har regeringen i samme periode sænket andre skatter som for eksempel el-afgifter med i alt godt og vel en milliard kroner. Den samlede skatteregning til danskerne lyder altså på knap 13 milliarder kroner.

»For en gennemsnitlig familie betyder den samlede skattestigning på 13 milliarder kroner, at den får en skattestigning på ca. 4.000 kroner om året,« siger Mads Lundby Hansen og tilføjer:

Se listen: Her er regeringens 23 skattestigninger Regeringen har siden dens tiltrædelse 27. juni 2019 hævet skatter og afgifter 17 gange. Regeringen har efter sommerferien bebudet yderligere seks skattestigninger. Se dem nedenfor. 17 hævede skatter (umiddelbar virkning, mio. kr. i 2025): 1 Ændring af reglerne for opgørelse af aktieavancer: 50 mio. kr. 2 Justering af reglerne ved indirekte nedsættelse af gæld: 20 mio. kr. 3 Ophævelse af fradragsret for inddrivelsesrenter: 180 mio. kr. 4 Tilpasning af refusionsordning for sandsugere: 20 mio. kr. 5 Genindførelse af beskatningen af fri telefon: 620 mio. kr. 6 Forhøjelse af emballageafgiften på bæreposer og engangsservice: 580 mio. kr. 7 Forhøjelse af afgifterne på cigaretter og røgtobak med videre: 3.730 mio. kr. 8 Forhøjelse af bo- og gaveafgiften (arveafgift) for erhvervsvirksomheder: 1.300 mio. kr. 9 Annullering af afgiftslempelsen for hotellers rumvarme: 60 mio. kr. 10 Stramning af beskatning af leasede firmabiler: 130 mio. kr. 11 Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget: 370 mio. kr. 12 Indeksering af afgifter: 390 mio. kr. 13 Genindførelse af registreringsafgift på fly: 10 mio. kr. 14 Afgift på væsker til e-cigaretter: 60 mio. kr. 15 Afskaffelse af forældrekøb under virksomhedsordningen: 240 mio. kr. 16 Genindførelse af afgift på PVC og ftalater samt PVC-folier: 40 mio. kr. 17 Forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino: 600 mio. kr. 6 bebudede skattestigninger: 1 Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer: 1.150 mio. kr 2 + 3: Forhøjelse af den progressive sats for aktieindkomst og forhøjelse af loftet for positiv nettokapitalindkomst fra 42 til 45 procent: 1.150 mio. kr. 4 Loft over fradrag i selskabsskatten for høje lønninger over 10. mio. kr.: 460 mio. kr. 5 Særlig selskabsskat for den finansielle sektor: 2.350 mio. kr. 6 Forøgelse af arbejdsskadeafgiften og méngodtgørelse: 360 mio. kr. Skattestigninger i alt: 13.850 mio. kr. Skattelettelser siden regeringsskiftet, umiddelbar virkning 2025 1 Lempelse af registreringskravet til DIS-ordningen: -10 mio. kr. 2) Omlægning af varmeafgifter (bl.a. lavere elvarmeafgift): - 1.080 mio. kr. 3 Afskaffelse af afgift på overskudsvarme: - 60 mio kr. Skattelettelser i alt: -1.150 mio. kr. Skattestigninger i alt, netto (stigninger minus lettelser): 12.700 mio. kr. Kilder:: Cepos for B.T. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 108 af 20. januar 2020, udspil om Arne-pension, Klimaaftale for energi og industri mv. 2020, faktaark om økonomi fra udspil til politireform, Skatteministeriets faktaark om finanslovsaftalen for 2020 samt diverse lovforslag. Beløb er afrundet til nærmeste 10 mio. kr.

»Skattestigningerne udhuler familiernes budgetter, og de reducerer vækst og beskæftigelse. Det er meget ærgerligt, og jeg undrer mig dobbelt-meget over, at man går skatteamok midt i en coronakrise, hvor der er brug for tiltag, der styrker vækst og beskæftigelse, og ikke det modsatte.«

Som almindelig skatteborger vil du ikke kunne se, at de 4.000 kroner trækkes direkte på din lønseddel.

Forklaringen er, at mange af skatteforhøjelserne er lagt over på erhvervslivet, som så vil sende regningen videre til danskerne i form af blandt andet højere priser, siger Mads Lundby Hansen.

»Men skatterne og afgifterne betales i sidste instans af hr. og fru Danmark. Der er ikke andre til at gøre det. Når regeringen hæver bankskatten, så siger bankernes brancheorganisation, at bankerne vil sende 80-90 procent af skattestigningen videre til danskerne i form af højere gebyrer og lignende.«

»Og hvis bankerne tager noget af skattestigningen fra deres overskud – som regeringen siger, de skal – betaler vi alle sammen i form af lavere pensioner fra eksempelvis ATP, som har investeret penge i bankerne. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, er der kun hr. og fru Danmark til at betale de her skatte- og afgiftsstigninger.«

Troels Ravn, skatteordfører (S). Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Troels Ravn, skatteordfører (S). Foto: Niels Ahlmann Olesen

Socialdemokraternes skatteordfører, Troels Ravn, er kritisk over for, at Cepos fordeler skattestigningerne ud på gennemsnitsfamilier.

»Det synes jeg er manipulerende. Langt størstedelen af de skatte- og afgiftsforhøjelser, vi har gennemført, rammer de rigeste danskere,« siger han med henvisning til eksempelvis tilbagerulningen af skattelettelsen på arveafgiften på virksomhedsarvinger.

En bistandsklient, der ryger en pakke med 20 cigaretter om dagen, får alene på grund af den højere tobaksafgift en skattestigning på cirka 5.000 kroner om året og rammes relativt hårdere af denne skattestigning end den velhavende ryger.

»Det er rigtigt, at forhøjelsen af tobaksafgiften med 3,8 milliader kroner frem mod 2025 rammer bredt,« siger Troels Ravn.

»Men det har været nødvendigt for at nedbringe antallet af rygere mærkbart, og den skattestigning står et bredt flertal i Folketinget bag.«

Mads Lundby Hansen forventer, at finansloven for 2021, som regeringen fremlægger sit udspil til mandag, kommer til at indeholde flere skattestigninger:

»Ikke mindst når det skal forhandles, og Enhedslisten og SF, som ikke er kendt for at holde sig tilbage, kommer med deres udgiftskrævende ønsker og forslag om skattestigninger.«